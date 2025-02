Ducati, Bagnaia si sbilancia su Marquez: arrivano parole inaspettate

Il due volte campione del mondo della MotoGP, Francesco Bagnaia, ha avuto dei giorni di test piuttosto difficili in Thailandia. Ecco cosa ha rivelato il torinese.

Pecco Bagnaia è stato autore di una tre giorni molto positiva in Malesia, nei primi test collettivi della classe regina, ma non si è ripetuto in Thailandia dove si disputerà il primo GP della stagione. L’ultima giornata di prove è stata molto in salita per Pecco Bagnaia, anche se dispone della migliore mezzo del lotto. Il torinese, infatti, ha faticato a trovare il feeling ideale con la sua Ducati.

Bagnaia ha concluso con un quinto tempo ad oltre mezzo secondo dal compagno di box Marc Marquez che, invece, si è subito calato a perfezione nella sua nuova realtà. Lo spagnolo è parso molto felice dei progressi della sua Desmosedici. Discorso diverso, invece, per il torinese che dovrà migliorare in vista dello start stagionale. Ha comunque superato i problemi che lo avevano afflitto nella giornata inaugurale e questo gli ha permesso di portare a termine il suo programma di lavoro.

Test MotoGP, Pecco Bagnaia si confessa

“Oggi è andata decisamente molto meglio, perché siamo riusciti ad individuare i nostri problemi. A parte questa mattina, che quando abbiamo iniziato eravamo nella stessa situazione di ieri, da lì in avanti siamo riusciti a migliorarci uscita dopo uscita, quindi sono soddisfatto. L’unica nota negativa di oggi è che quando ho potuto fare il time attack, ho avuto un problema extra rispetto a quello che può riguardarci. Però alla fine va bene così: la cosa importante è il feeling e che con le gomme usate eravamo molto veloci. Questo mi rasserena“, ha affermato il bicampione della MotoGP.

La Casa di Borgo Panigale omologherà il motore 2024 anche per le sue moto ufficiali del team factory. Pecco ha spiegato GP24 è una moto che lo scorso anno ha dominato la scena. “Onestamente, fare meglio della GP24 era difficile – ha confessato Pecco a Motorsport.com – Penso che tutti gli altri pagherebbero per avere una moto così. Dal mio punto di vista ero abbastanza convinto fin dall’inizio che il motore 2024 fosse migliore. Poi ci abbiamo lavorato, abbiamo cercato di migliorare la frenata e l’inserimento, ma fin dal primo giorno io e Marc eravamo della stessa opinione, che la GP24 fosse ancora un pelo meglio. Per questo qui abbiamo lavorato molto con la 2024 e ci siamo resi conto che abbiamo ancora del margine, quindi va bene“.

Poi le parole sul suo nuovo compagno di squadra. “Ero pronto a trovare un professionista. Sapevo già che avrei trovato un pilota che ci avrebbe aiutato molto nel migliorarci ed è stato molto positivo che i nostri feedback fossero simili, perché questo ci ha portato a progredire“, ha spiegato Bagnaia. L’Aprilia e le altre avranno la possibilità di avvicinarsi alla Ducati nel corso della stagione, ma le Desmosedici hanno conservato un po’ di vantaggio.