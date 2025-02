Quale è l’auto più costosa del mondo? La cifra vi lascerà senza parole

Le auto storiche possono raggiungere delle cifre da capogiro. Scopriamo il modello più caro della storia dell’automotive.

Se pensate che si tratti di una Ferrari o di una iconica Rolls-Royce siete fuori strada. Il panorama delle supercar di lusso è piuttosto variegato e sfugge alle logiche del car market tradizionale sempre più in calo. Da sempre i pionieri dell’automotive hanno sognato di abbattere tutti i primati di velocità e anche di prezzo. Sono nate vetture meravigliose grazie a Ettore Bugatti, Enzo Ferrari, Ferruccio Lamborghini e David Brown, imprenditore proprietario del marchio Aston Martin, ma la regina delle classifiche mondiali è una coupé tedesca.

In Germania vi sono tanti brand di qualità. BMW, Audi, Porsche ma al primo posto c’è una leggendaria Mercedes. L’auto più costosa al mondo è la 300 SLR Uhlenhaut Coupé. Chi la possiede può vantare un autentico tesoro. La vettura nacque nel 1955 in soli due esemplari. Entrambe erano di proprietà della Mercedes-Benz e nessuno avrebbe mai immaginato che una di queste sarebbe stata un giorno battuta all’asta.

Mercedes, valore impressionante

Uno dei due soli prototipi costruiti dal reparto corse della Casa di Stoccarda è stata venduta per 135 milioni di euro, cifra mai raggiunta prima da un’automobile messa a un’asta. “Una serata magica, incredibile, quasi mistica – ha annunciato Duccio Lopresto di RM Sotheby’s sul suo profilo Facebook – In una sala privata del museo Mercedes di Stoccarda abbiamo organizzato un’asta totalmente segreta. L’asta automotive più importante di sempre. C’erano solo 15 persone nella stanza, nessuno fuori poteva sapere cosa stesse succedendo. E alla fine l’auto più iconica e leggendaria della storia è stata messa all’asta per una somma di denaro incredibile, con una magnifica performance del banditore d’asta Ollie Barker e un’organizzazione perfetta del team RM Sotheby’s”. Date una occhiata al video in basso della nota Casa d’aste.

La coupé della Stella a tre punte ha superato, nettamente, la Ferrari 250 GTO, seconda macchina più costosa al mondo, con una valutazione di 70 milioni di euro, sborsati nel 2018 da un anonimo collezionista. La W 196 R da Grand Prix conquistò due campionati del mondo con Juan Manuel Fangio, ma con il motore a otto cilindri in linea portato da 2,5 a 3,0 litri, che poteva spingere la Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé sino a 290 km/h. Numeri impressionati per l’epoca e che giustificano, almeno in parte, l’incredibile valore della vettura che è stata, recentemente, paparazzata sulle stradine anguste del Principato di Monaco.