Quanti soldi prende il vincitore del Festival di Sanremo? Andiamo a scoprire la verità

Il Festival di Sanremo deciderà questa sera il proprio vincitore, ed oggi vi sveleremo quali sono i premi che porta a casa. Ecco i dettagli.

Siamo arrivati alla finalissima della 75esima edizione del Festival di Sanremo, condotta da Carlo Conti e che ha come al solito regalato grandissime emozioni. Al momento, è ancora complesso dire chi siano i favoriti, anche se sono già presenti delle quote che indicano in Olly e Giorgia come due seri pretendenti alla vittoria finale, ma è tutto ancora da scrivere e siamo certi che le emozioni non mancheranno.

Il Festival di Sanremo, anche nell’edizione 2025, ha ottenuto un enorme seguito, anche se la condizione di Carlo Conti, rispetto a quella di Amadeus, è stata ritenuta da molti come un passo indietro, soprattutto sul fronte delle ospitate. Nelle prossime righe, andremo a svelarvi una curiosità relativa all’amatissimo Festival della città ligure, relativo ai premi che vengono ottenuti dal vincitore. La sorpresa è legata al quantitativo di denaro che porta a casa.

Festival di Sanremo, ecco cosa porta a casa il vincitore

Per il Festival di Sanremo sono previsti vari premi, ma siamo certi che molti di voi saranno sorpresi nello scoprire questo particolare. Al contrario di tanti altri talent show, infatti, colui che si impone come vincitore non riceve alcun premio in denaro, secondo quanto riportato dal sito web “QuotidianoNazional.net“. Tuttavia, non per questo la vincita di questo Festival è meno importante, al contrario, è considerata la miglior vetrina che possa esistere. Il vincitore ottiene la famosissima statuetta del Leone di Sanremo, il simbolo della città ligure.

Inoltre, colui che si impone in classifica avrà la possibilità di partecipare all’Eurovision Song Contest, un’altra vetrina musicale molto ambita. Chi vince il Festival di Sanremo ha comunque un’enorme esposizione mediatica, che va ben oltre qualsiasi tipo di premio in denaro. Esistono poi anche altri premi, anch’essi non in denaro. C’è quello della Critica, che dal 1996 è stato intitolato a Mia Martini. I giornalisti accreditati e presenti in sala stampa assegnano il Premio Sala Stampa dedicato a Lucio Dalla, ed è poi presente anche il Premio Miglior Testo.