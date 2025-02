Angelino Mango, con la sua canzone “La noia”, aveva vinto il Festival di Sanremo del 2024. Nell’edizione 2025, tuttavia, non era presente.

Il Festival di Sanremo ha regalato ancora una volta grandi emozioni, in quella che è stata la prima edizione del post-Amadeus. A dirigere le operazioni è tornato Carlo Conti, che ha diviso il pubblico per la propria conduzione. In molti avranno notato la totale assenza dalle scene di Angelina Mango, vale a dire colei che conquistò il palco dell’Ariston lo scorso anno con “La Noia“, la canzone che portò a casa la vittoria.

Angelina Mango è la figlia dell’amatissimo Mango, e nel 2024 è riuscita a conquistare le preferenze del pubblico con una canzone vivace ed orecchiabile, che abbiamo avuto modo di ascoltare per mesi anche alla radio. Come anticipato, la vincitrice dell’edizione 2024 non è apparsa per cantare la propria canzone prima dell’inizio del Festival 2025, una scelta che ha sorpreso i fan. Carlo Conti ha annunciato la sua assenza, ed ora andremo a scoprirne i motivi.

Angelina Mango, perché non era presente a Sanremo

Nel corso delle cinque edizioni precedenti, Amadeus aveva lanciato l’idea di far cantare, nella prima giornata del Festival, la canzone che aveva vinto l’anno precedente. Angelina Mango non è invece giunto a Sanremo a seguito del cambio di guida che ha visto l’avvento di Carlo Conti, conduttore e direttore artistico dell’edizione 2025. Ad avere un peso sulla decisione anche il momento difficile che la figlia d’arte sta vivendo in questo momento. Angelina, ex protagonista del talent show Amici, si è allontanata dal mondo dello spettacolo per dei problemi di salute, che hanno suscitato la preoccupazione di Antonello Venditti, ben consapevole dello stress a cui si è sottoposti in questo mondo.

Angelina Mango, dunque, ha deciso di allontanarsi dalle scene per prendersi una pausa di riflessione, ed oltre al cambiamento alla conduzione, anche questo aspetto potrebbe aver pesato sulla sua assenza a Sanremo. Prima della serata inaugurale del Festival di Sanremo 2025, Carlo Conti aveva detto: “Se una persona è alla ricerca di un momento tranquillo per la propria vita, di certo non viene a Sanremo“.