Ricette elettroniche, cambia tutto: ecco l’ultima novità sulle notifiche in Italia

C’è un grande cambiamento che riguarda la ricezione delle ricette elettroniche in una regione del nostro paese. Ecco cosa fare.

Una grande novità riguarda le ricette elettroniche nel nostro paese, e la differenza con il passato non sarà da poco. La ricetta elettronica è detta anche prescrizione, e viene trasmessa e compilata elettronicamente via computer, e da qualche anno ha ormai preso il posto quasi in ogni caso delle vecchie ricette via fax o cartacee. Esse consentono a medici ed assistenti di utilizzare un software di prescrizione digitale, in modo da trasmettere una nuova prescrizione ad una farmacia.

Tutto viene reso più semplice e rapido, e sono totalmente annullati o quasi le possibilità che vengano commessi errori, senza dimenticare la maggiore facilità di lettura, dal momento che la scrittura non è più a penna. La tecnologia fa passa da gigante in ogni campo, ed è in grado di perfezionarsi anno dopo anno. Nelle prossime righe, andremo a scoprire la novità che riguarda la Lombardia, dove le ricette elettroniche presenteranno una piccola modifica. Andiamo a scoprire in cosa consiste e cosa cambierà per gli abitanti ed i pazienti.

Ricette elettroniche, cosa succede ora in Lombardia

A partire da sabato 15 di febbraio (sostanzialmente da poche ore a questa parte), in Lombardia non è più possibile ricevere le notifiche delle ricette elettroniche mediche caricate sul proprio fascicolo sanitario via mail o SMS, una novità non da poco, ma alla quale, volendo, si può porre rimedio. Infatti, c’è la possibilità di dare il proprio esplicito consenso per far sì di riuscire a visualizzare correttamente le notifiche. Altre regioni stanno facendo altrettanto, il che significa che altri milioni di italiani potrebbero presto avere a che fare con una simile problematica. Il metodo più immediato per dare il proprio consenso è andare nel fascicolo sanitario ed eseguire una rapida procedura.

Le alternative per dare il proprio consenso a ricevere le notifiche delle ricette elettroniche sono tre. La prima consiste nell’accedere al fascicolo tramite Spid o CIE e selezionare l’icona del proprio profilo, per poi andare alla voce notifiche e poi su quella ricette. A quel punto, basterà attivare la ricezione delle notifiche. Si può poi dare il proprio consenso di persona, recandosi agli sportelli della propria ASL o recandosi in farmacia. I farmacisti possono infatti attivare le notifiche tramite il fascicolo sanitario elettronico. Sicuramente, il primo metodo è il più rapido e comodo.