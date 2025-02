Tra i programmi più amati dagli italiani spicca Affari Tuoi, dove i 20 concorrenti partecipano rappresentando le regioni. Ecco dove dormono.

Uno dei programmi più longevi ed apprezzati dal pubblico televisivo in Italia è senz’altro Affari Tuoi, dove 20 pacchisti rappresentano le regioni d’Italia, e sperano nella fortuna e nel loro intuito per portare a casa sino ad un massimo di 300.000 euro. Al giorno d’oggi, la conduzione è affidata a Stefano De Martino, dimostratosi una bella sorpresa, il quale è stato sin da subito molto apprezzato dal pubblico.

Oggi vogliamo parlarvi di un aspetto curioso, che riguarda la logistica, se così possiamo definirla, che si cela dietro al programma. Infatti, andremo a scoprire dove alloggiano i concorrenti di Affari Tuoi, che in alcuni casi, al contrario di tanti altri game show e quiz televisivi, potrebbero dover restare nei pressi del Teatro delle Vittorie di Roma (dove si registra il programma) per diverse settimane. La regione che viene estratta per giocare deve il proprio turno alla sorte, il che significa che si può restare in attesa anche per mesi. Per questo motivo, è fondamentale che la produzione riesca a trovare un alloggio ad ogni concorrente.

Affari Tuoi, ecco dove dormo in concorrenti

La produzione di Affari Tuoi ha diversi aspetti da dover gestire, per far sì che tutto vada a meraviglia. Ebbene, secondo quanto riportato da “TV Sorrisi e Canzoni“, tutti i pacchisti trovano alloggio in diversi alberghi di Roma, con vitto e alloggio a disposizione. Ciò significa che tutto è completamente a carico della RAI che organizza il programma, anche se, purtroppo, non si conoscono con esattezza i nomi degli hotel dove alloggiano i pacchisti. In ogni caso, le spese per la produzione sono notevoli, ma il potenziale economico della prima emittente della televisione italiana fa sì che ciò non sia un problema.

Come anticipato, prima di prendere parte alla trasmissione di Affari Tuoi come concorrente, dopo essere stati selezionati per partecipare al programma, si può attendere parecchio, ed è ovvio che i pacchisti abbiano bisogno di un alloggio. La fortuna può essere dalla loro parte per portarli alla vincita di una cifra di denaro davvero notevole, ma si può spesso andare a casa anche con una cocente delusione in caso di sconfitta.