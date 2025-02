Carlo Conti ed il presunto favore ad una cantante: la risposta dopo la fine di Sanremo

L’edizione numero 75 del Festival di Sanremo è andata in archivio non senza polemiche. Ora arriva la risposta di Carlo Conti sulla vicenda.

Il primo Festival di Sanremo del post-Amadeus è andato in archivio, e la conduzione di Carlo Conti ha diviso le folle, tra chi lo ha apprezzato e chi, invece, ha notato un netto passo indietro rispetto alla vecchia gestione. La vittoria della kermesse è andata ad Olly, che era dato da tutti come il grande favorito, ma che ha causato non poche polemiche e dissapori, soprattuto nei confronti dei fan di Giorgia, forse la preferita da gran parte degli appassionati, che non è andata oltre il sesto posto.

Nella finalissima, Olly ha avuto la meglio sulla più grande sorpresa di questo Festival di Sanremo, vale a dire Lucio Corsi, che ha saputo conquistare la platea con la sua freschezza ed il suo pacato tono vocale. Carlo Conti ha anche dovuto fare chiarezza in merito a presunti favoritismi, legati alla scelta del numero dei concorrenti sulla questione telefoto. Il conduttore e direttore artistico ha parlato con franchezza anche di un presunto aiuto dato ad una nota cantante.

Carlo Conti, ecco la risposta alle dure polemiche

Durante la lettura della classifica finale dell’edizione numero 75 del Festival di Sanremo, come tutti voi avrete notato da casa, non è mancata la bordata di fischi di disapprovazione per i risultati emersi. Sono arrivati dei pesanti fischi anche per i primi cinque, come ammesso anche da Carlo Conti in prima persona. Secondo il conduttore e direttore artistico, il fatto che gli ultimi tre vincitori di Sanremo abbiano avuto il numero 15 al televoto è una totale coincidenza. Nel corso della conferenza stampa, sono arrivate delle dichiarazioni molto interessanti da parte del noto presentatore toscano.

Rispondendo alle domande relative alla vittoria del numero 15 Olly, Carlo Conti è stato piuttosto chiaro, cercando di smorzare le polemiche. Ecco le sue parole: “Non ho fatto favori in merito alla scelta dei numeri dei cantanti. Ho fatto solo un piacere ad una cantante che mi ha chiesto di farsi dare il numero che le ricordava l’infinito“. Il conduttore si riferisce al numero 8 che è stato affidato a Clara, che comunque si è classificata nelle ultime posizioni della graduatoria generale.