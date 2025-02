Grande Fratello, svelato il cambio di regolamento: attesa per un finale a sorpresa

Il Grande Fratello sta tenendo incollati al piccolo schermo tantissimi fan, scatenando numerose polemiche per un regolamento che non ha convinto tutti.

La diciottesima edizione del reality show è su Canale 5 in prima serata dal 16 settembre 2024. Alfonso Signorini è ancora al comando della conduzione, affiancato dalle opinioniste Cesara Buonamici, Beatrice Luzzi e da Rebecca Staffelli in qualità di inviata social. In onda un doppio appuntamento settimanale: al lunedì e al giovedì, mentre la trasmissione delle strisce quotidiane nel day-time è trasmessa sempre su Canale 5 (dal lunedì al sabato) e Italia 1 (tutti i giorni). La diretta è visibile su La5 in tre fasce orarie, su Mediaset Extra e in streaming su Mediaset Infinity.

Questa edizione del Grande Fratello ha fatto discutere perché sono cambiate molte regole. Gli inquilini eliminati che sono rientrati in gioco e concorrenti hanno varcato la fatidica porta rossa a loro piacimento. Un atteggiamento che non si potrebbe sposare con le norme originarie del reality che avrebbero dovuto isolare completamente i partecipanti dal mondo esterno. Negli anni la trasmissione è diventata sempre più politicamente corretta, non facendo percepire più la sensazione di vero reality agli spettatori.

Grande Fratello, l’indiscrezione sul finale con due vincitori

A fine marzo l’occhio del GF dovrebbe chiudersi con una sorpresa. La conduzione avrebbe scelto di mischiare le carte per aumentare gli ascolti. Il pubblico sarebbe troppo annoiato per assistere all’ennesima consacrazione di un solo vincitore. Da quanto è emerso su X nel podcast Agent Beast, profilo anonimo che da tempo vive con la missione di spoilerare segreti dello show business, è emersa una indiscrezione piccante sul Grande Fratello. “E se vi dicessi che la doppia vittoria del Grande Fratello non è solo un’ipotesi ma una strategia studiata per mantenere alto l’interesse del pubblico fino all’ultima puntata? La produzione e Mediaset stanno valutando una finale con due vincitori per evitare cali di ascolti e di interazioni social nelle ultime settimane”, sono state le prime parole della voce camuffata nel podcast.

“Perché è nata l’idea della doppia vittoria? La finale potrebbe non andare come previsto e la produzione vuole tutelarsi – ha affermato l’insider – Se il pubblico spingesse un concorrente non allineato alle dinamiche volute, una doppia vittoria permetterebbe di bilanciare il risultato e salvare la narrazione, ma c’è di più. La produzione vuole mantenere alta la tensione e l’attenzione fino all’ultima puntata. Obiettivo? Evitare un calo di ascolti e interazioni, coinvolgere il pubblico su due percorsi paralleli. Un vincitore uomo e una vincitrice donna”.

Secondo Agent Beast, sarebbero tre le modalità possibili al vaglio della produzione: “Gli ultimi quattro finalisti si sfiderebbero in duelli diretti, scegliendo il proprio avversario per il televoto. Ogni coppia avrebbe un vincitore, decretando così due vincitori ufficiali e questa modalità lascerebbe maggiore libertà alla produzione nella costruzione dello storytelling finale”. In alternativa un televoto tra tre finalisti nel quale a vincere sarebbero i due concorrenti più votati dal pubblico e poi la terza opzione: “Votazione separata per il miglior uomo e la miglior donna. Il pubblico voterebbe su due percorsi distinti, garantendo un vincitore per genere. Questo sistema manterrebbe il coinvolgimento attivo, evitando polarizzazioni eccessive”.