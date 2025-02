Sogni di andare in vacanza a Marzo? Ecco quali sono le mete più economiche e belle

Se il tuo desiderio è quello di partire per una vacanza nel mese di Marzo, sei nel posto giusto. Oggi vi parleremo di varie località.

Siamo ormai ad un solo mese dall’inizio della primavera, le giornate iniziano ad allungarsi e torna la voglia di partire per un viaggio. Il mese di marzo può essere perfetto per qualche giorno di relax senza spendere cifre esagerate, andando alla scoperta di luoghi da sogno. Prendendo spunto da quanto riportato dal sito web “Siviaggia.it“, andremo a svelarvi alcune località che non potrete perdere.

Tra i luoghi consigliati, spiccano Como ed il suo lago incantato, un modo perfetto per godervi un fine settimana romantico. I giardini delle ville storiche iniziano la fioritura con l’avvento della primavera, senza dimenticare i magici riflessi delle acque sulle montagne. Per chi vuole recarsi al Sud, segnaliamo la bellezza di Termoli in Molise, dove troviamo il Castello Svevo, il Rejecelle, ovvero uno dei vicoli più stretti d’Italia, oltre alle spiagge incontaminate su cui effettuare lunghe passeggiate.

Spazio anche per le terrazze sul mare mozzafiato di Sorrento, dove spicca il profumo di limoni, con la presenza di botteghe artigianali tra le vie del centro. Da visitare anche caffetterie storiche e piazze eleganti come Piazza Tasso, senza dimenticare una visita alla Villa Comunale. Per chi vuole andare in Sicilia, Ragusa è uno dei luoghi perfetti per il mese di marzo, situata nel bel mezzo della Val di Noto. Troviamo barocco siciliano in ogni suo angolo, e vanno visitati il Duomo di San Giorgio ed il Palazzo Arezzo di Trifiletti.

Vacanza, ecco i luoghi all’estero perfetti per marzo

Per chi sta pensando ad un viaggio all’estero, le alternative a buoni prezzi non mancano di certo. Valencia è una delle città sopagnole più gettonate, ed in primavera mette a disposizione per la vostra vacanza un’esplosione di colori. La Cattedrale al centro è uno dei luoghi più amati, oltre al Mercado Central dove potrete assaggiare il ben noto jamon iberico. Impossibile non visitare la Città delle arti e delle Scienze, oltre alla Playa de la Malvarrosa. Le temperature, inoltre, sono perfette in questo periodo.

Varadero, in quel di Cuba, è uno dei luoghi meno costosi per chi vuole godersi una vacanza rilassante lontano dall’Italia. Discorso simile per il cuore di Tenerife, la famosa Costa Adele, nel bel mezzo dell’Oceano Atlantico. Si tratta di una zona ricca di resort di lusso e ristoranti raffinate, ed in quest’area, è possibile effettuare anche un’escursione in mare per vedere da vicino balene e delfini.