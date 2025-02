Bonus vista 2025, esiste davvero o è una fake news? Proviamo a chiarire la situazione

Si fa un gran parlare del Bonus vista per il 2025, ma per il momento, è bene evitare la diffusione di notizie non correre. Ecco la verità.

Con l’online le notizie viaggiano alla velocità della luce, ed una piccola voce o uno spiffero possono rapidamente diventare delle vere e proprie fake news, con il rischio di confondere i cittadini. Nella giornata di oggi, proveremo a fare chiarezza in merito al Bonus vista ed al suo presunto rinnovo per l’anno 2025, di cui tanto si è parlato nel corso degli ultimi giorni. Secondo quanto riportato da varie persone ed anche da qualche sito web, il Governo avrebbe già avviato la possibilità per far richiesta, entro e non oltre il 28 di febbraio prossimo.

Tutto ciò significa che sono rimasti solamente una decina di giorni per richiedere il Bonus vista e sfruttarlo anche nel nuovo anno, ma non c’è alcuna certezza in tal senso. La discussa vicenda è stata ben spiegata sul sito web “Quifinanza.it“, che da sempre ci aggiorna su situazioni di questo tipo. Ebbene, al momento questo bonus non è stato rinnovato, ed è corretto proteggerci dalle fake news di questo tipo. Andiamo a scoprire tutto nei particolari.

Bonus vista, sveliamo l’arcano in merito all’anno 2025

Come anticipato, il Bonus vista non è stato al momento prolungato, al contrario di quanto si è letto sul web in questi giorni, ed anche alcuni giornali avevano riportato la notizia. uno degli annunci più recenti afferma che il termine ultimo per richiederlo è entro il 28 di febbraio del 2025 inviando una mail a “Bonusvista2024@gmail.com“, o a “Bonusvista@gmail.com“, andando ad indicare sia il codice fiscale del capofamiglia che il nome ed il cognome di tutti i membri del nucleo familiare che hanno bisogno di un nuovo paio di occhiali da vista. Il tutto, come avrete avuto modo di capire, non è assolutamente vero.

Secondo queste indicazioni, entro 24 ore dall’invio della domanda si dovrebbe ricevere l’ok per procedere all’acquisto degli occhiali con il bonus, tramite un link ad una piattaforma accreditata. Il pagamento è da effettuare entro 30 ore. Gli utenti si sono insospettiti quando ès stato richiesto un certificato Isee, che per richiedere il Bonus vista 2025 deve essere inferiore ai 28.500 euro all’anno. Il vero Bonus vista è quello lanciato il 21 di ottobre del 2022 dal Ministero della Salute, che fu però cancellato dalla Legge di Bilancio del 2024. Dunque, il 31 dicembre del 2023 fu l’ultimo giorno in cui fu in vigore.