Il tuo cellulare squilla senza motivo? C’è una spiegazione ben precisa, ecco di cosa si tratta

Se vi è mai capitato di sentire il cellulare squillare senza un motivo apparente, dovete sapere che non è un’allucinazione. Ecco la verità.

La nostra vita è direttamente collegata con l’utilizzo del cellulare, da cui ormai, purtroppo, siamo quasi del tutto dipendenti. Per la gran parte della popolazione è quasi un obbligo controllare frequentemente i social network, se ci è arrivato qualche messaggio su Whattsap o fare un giro sul mondo del web. In ogni caso, fare a meno dello smartphone sarebbe quasi impossibile per chiunque, e bisognerebbe iniziare a disintossicarsi da tali strumenti, che per molti sono divenuti una sorta di ossessione.

In alcune occasioni, in relazione al nostro cellulare sono collegati anche dei veri e propri misteri, come quello che è stato raccontato sul sito web “Proiezionidiborsa.it“. Nello specifico, il discorso verte attorno a quelle occasioni in cui lo smartphone squilla o vibra senza un motivo, dal momento che poi non appaiono chiamate o notifiche. Banalizzando, ci viene da giustificare la cosa pensando di aver sentito male o di averlo immaginato, ma non si tratta di un’allucinazione o di una nostra errata percezione. Andiamo a scoprire questo particolare aspetto, che risulta essere interessante ed affascinante.

Cellulare, ecco cosa accade in questi frangenti

A volte può capitare di sentire un rumore proveniente dal vostro cellulare, anche se nessuno ci sta chiamando e se non sono presenti notifiche. Ciò prende il nome di Textaphrenia, ovvero un disturbo mentale che porta a sentire vibrazioni dal telefonino, anche se nessuno sta chiamando. Si tratta di un vero e proprio disordine, che porta a controllare in maniera compulsiva lo smartphone, per vedere se sono arrivati messaggi, notifiche o chiamate. Esso è associato alla Textiety, valer a dire l’ansia dei messaggi non ricevuti, o anche di quelli che non vengono affatto inviati.

La Textaphrenia è una sorta di mix tra allucinazioni uditive e delusione, e chi ne è affatto sente lo squillo del cellulare o una vibrazione. Si tratta di uno dei più recenti disordini mentali, con gli adolescenti che risultano esserne i più colpiti. Tale disturbo porta con sé anche altri sintomi come l’ansia e l’insicurezza, sino ad arrivare anche alla depressione. Tra i consigli c’è quello di utilizzare meno lo smartphone, ma in alcuni casi, bisogna anche rivolgersi al proprio medico, perché il disturbo, con il passare del tempo, potrebbe anche peggiorare in maniera molto preoccupante.