Come partecipare ad Affari Tuoi? Ecco tutti i passaggi da seguire

Se il tuo sogno è quello di poter prendere parte al programma Affari Tuoi, c’è tutta una procedura da seguire. Ecco tutti i dettagli.

La partecipazione ad un programma televisivo non è cosa per tutti, ma chi ha in mente di rappresentare la propria regione ad Affari Tuoi, deve seguire un iter ben preciso, in modo da avere la propria occasione. Prima di tutto, va sottolineato che non c’è alcun numero di telefono da contattare, ma la propria candidatura va inviata tramite il sito web “giocarci.it“, selezionando la sezione specifica. La selezione avviene con largo anticipo rispetto all’ingresso in puntata, ed a seconda della regione, la lista d’attesa può essere molto lunga, ma prima o poi arriverà il vostro turno.

Le candidature del programma iniziano a fine estate, e vengono chiuse all’inizio dell’anno scolastico, il che significa che ci sono poche settimane di tempo, anche se vengono spesso concesse delle proroghe, per permettere a chiunque di proporsi. Non è lo staff RAI ad occuparsi della selezione, ma una società esterna, nota come EndemolShine Italy. Essa si occupa di gestire le candidature, ed è la stessa EndemolShine che contatterà le persone che sembrano rispondere ai requisiti richiesti per prendere parte ad Affari Tuoi, in ordine cronologico.

Affari Tuoi, ecco cosa fare per partecipare

C’è un iter ben preciso da seguire per partecipare ad Affari Tuoi, che inizia tramite un’intervista telefonica. Occorre presentarsi fornendo una descrizione di sé e della propria famiglia, specificando da dove viene e dove vive. In seguito, i selezionatori richiedono un provino videoregistrato, ed in base ad esso, si verrà reputati idonei o meno. In seguito, verranno chiesti alcuni requisiti, in base ai quali verrà selezionato il concorrente adatto. Occorre rappresentare al meglio la propria regione, e saper comunicare ed esprimersi al meglio.

Bisogna essere in possesso di una buona telegenica, di un buon bagagliaio di esperienze personali riguardanti anche il proprio nucleo familiare, senza dimenticare anche di presentare un partner da portare con sé in trasmissione. Chi vuole prendere parte ad Affari Tuoi deve prima di tutto compilare un modulo ed inviare la domanda, e sarà poi la produzione a contattare in base ai requisiti. In alcuni casi, come anticipato, la lista d’attesa è piuttosto lunga, ma con impegno, dedizione e pazienza, prima o poi anche voi raggiungerete il vostro sogno ed avrete la vostra occasione.