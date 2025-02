Pensione, non fate questi errori: c’è il rischio di doverla restituire

Le pensione arriva al termine di una vita di lavoro, ed è importante salvaguardarla. Evitate di commettere questi errori pesanti.

Dopo una faticosa vita di lavoro, che dura per decenni, i cittadini possono godersi qualche anno di pensione, sempre meno in realtà, soprattutto in Italia. Le pensioni sono obbligazioni che consistono in una rendita vitalizia, corrisposta ad una persona fisica in base ad un rapporto giuridico con la società che la corrisponde per tutta la vita, per la tutela del rischio di longevità o altri rischi. Il sistema pensionistico pubblico in Italia si finanzia con l’imposizione fiscale, ed attorno a questo sistema, vi sono anche degli aspetti che molti di noi potrebbero non conoscere.

Una spiegazione molto interessante è arrivata tramite il sito web “Proiezionidiborsa.it“, che ci ha messo di fronte ad un rischio che potremmo correre. Infatti, non è sempre detto che una prestazione assegnata ad un contribuente sia eterna, ed occorre evitare di fare alcuni errori. Esistono pensioni che possono essere addirittura revocate dall’INPS, in base ad alcuni errori che possono essere evitati. Se ci tenete alla vostra pensione, è bene documentarsi nel migliore dei modi, così da limitare qualsiasi tipo di rischio.

Pensione, tutti gli errori da non commettere

Molti trattamenti erogati dall’INPS sono collegati a situazioni reddituali o familiari di chi prende la pensione. Sono somme aggiuntive che devono essere confermate anno dopo anno, tramite comunicazioni obbligatorie che il pensionato deve inviare all’INPS stessa. Se non vengono inviate, tramite il modello RED ad esempio, l’INPS può sospendere la prestazione, ma anche revocarla del tutto, il che significa che occorre prestare una particolare attenzione alle comunicazioni. C’è anche il rischio di dover restituire dei soldi, ad esempio nei casi in cui il pensionato decida di lavorare, visto che alcune pensioni non lo consentono, per via del divieto di cumulo dei redditi.

Tutto ciò prese il via nel 2019 con Quota 100, per poi intensificarsi con Quota 102 e Quota 103 nel 2022 e nel 2023 con la Quota 103. Ora c’è anche l’APE sociale, che imporrà dei limiti simili. In un caso, l’INPS ha sospeso una pensione e chiesto 20.000 euro indietro perché il pensionato ha preso 77 euro facendo da comparsa in un film, cose dell’altro mondo. Dunque, dovete informarvi bene sulle tipologie di pensioni delle quali state facendo uso, perché c’è il serissimo rischio, al giorno d’oggi, di finire in guai seri e farvela ritirare.