Sanremo, Olly sapeva già tutto? Il video che fa infuriare i fan del Festival (VIDEO)

La 75esima edizione del Festival di Sanremo si è conclusa con la vittoria di Olly, dato per grande favorito. Alcune immagini fanno discutere.

Da qualche giorno è ormai andato in archivio il Festival di Sanremo, giunto alla sua 75esima edizione. La vittoria è andata a Federico Olivieri, in arte Olly, genovese classe 2001, che da molti era dato come il grande favorito, ed ha rispettato pienamente i pronostici. Come ogni anno, non sono mancate le polemiche per l’assegnazione del titolo di vincitore, che il ligure si è portato a casa con il brano “Balorda nostalgia“, da molti considerato banale e non certo da primo posto.

Nella finalissima, Olly ha avuto la meglio sulla grande sorpresa del Festival di Sanremo in salsa 2025, vale a dire Lucio Corsi, mentre il terzo posto lo ha portato a casa Brunori Sas, altro cantante che, di certo, non era tra i più quotati. Nei giorni successivi al termine della kermesse che si tiene ogni anno in provincia di Imperia, alcune immagini relative al comportamento di Olly hanno fatto avanzare notevoli sospetti, e la rabbia dei fan sui social ne è una piena conferma. Scopriamo cosa è accaduto.

Sanremo, ecco le immagini di Olly che creano dissapori

Il vincitore del Festival di Sanremo è stato annunciato poco prima delle due del mattino nella notte tra sabato e domenica, e questo video che potete vedere qui risale a pochi minuti prima. Durante la pubblicità precedente alla proclamazione, Olly sembrava già conoscere il risultato, come si nota anche dalla presenza dell’auricolare nelle sue orecchie. Come sappiamo, il vincitore è chiamato a cantare nuovamente la propria canzone una volta dopo essere stato eletto, ed era l’unico ad essere già pronto per esibire una performance.

Inoltre, lo si vede salutare il pubblico con le mani e ringraziando la folla, ed anche in tal senso, è evidente come sembrava fosse in possesso di qualche informazione relativa alla sua vittoria. Ovviamente, queste sono tutte nostre ipotesi, ma anche gli utenti Facebook la pensano allo stesso modo, ed hanno espresso la loro indignazione nei commenti. Qualche fan del Festival di Sanremo ha addirittura accusato la produzione di aver preso in giro gli ascoltatori, arrivando a dire che fosse tutto scritto ben prima. Ci auguriamo che le cose non siano andate in questo modo, anche per rispetto ad un ragazzo che a soli 23 anni ha comunque scritto la storia del Festival.