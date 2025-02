Fedez e quelle parole post-Sanremo, ma c’è anche la frecciata a Chiara Ferragni

In occasione del Festival di Sanremo, Fedez ha chiuso al quarto posto con la canzone “Battito”. Dopo la fine, sono arrivate le sue parole.

Da diversi giorni è andata in archivio la 75esima edizione del Festival di Sanremo, che non ha lasciato tutti contenti per quello che riguarda il risultato finale. La vittoria è andata alla sorpresa Olly, che nel corso della settimana della kermesse ligure ha acquisito man mano consapevolezza, sino a diventare, da perfetto outsider, il grande favorito prima della serata conclusiva. Secondo Lucio Corsi, mentre il podio è stato completato da Brunori Sas. Quarta posizione per Fedez, che con il brano “Battito” ha saputo conquistare l’approvazione degli appassionati, toccando una tematica molto delicata.

La canzone di Fedez parla di depressione, ed è stata scritta in un periodo nero per il rapper, investito da una vera e propria tempesta mediatica dopo il divorzio con Chiara Ferragni e le voci relative alle sue love story, arrivate tramite le dichiarazioni di Fabrizio Corona. Dopo il termine del Festival, il cantante ha voluto ringraziare i suoi fan, e dalla ex moglie è arrivata una frecciatina non da poco, che ha acceso i social. La situazione tra i due è tornata a farsi bollente in queste ore.

Fedez, sentiamo le sue parole dopo Sanremo

Attualmente, la canzone di Fedez è risultata una delle più ascoltate sulle piattaforme, il che significa che sta ottenendo un ottimo successo tra i fan. Alla fine del Festival di Sanremo 2025, il rapper ci ha tenuto a ringraziare chi lo ha sostenuto e chi lo ha votato, dal momento che il quarto posto, in ogni caso, è un eccellente piazzamento. Andiamo a scoprire quello che è accaduto nei giorni seguenti.

Ecco le parole di Fedez: “Devo ancora elaborare, ma ci tenevo a ringraziarvi tutti, è stato bello“. Tuttavia, poco prima dell’edizione del cantante, è arrivata una storia su Instagram di Chiara Ferragni. Durante la serata finale, la ex moglie ha condiviso una poesia di Nizar Qabbani: “La donna non vuole un uomo ricco, o bello, o anche poeta. Lei vuole un uomo che capisca i suoi occhi se diventa triste, e punti al suo petto e dica “Qui è la tua casa“. Inoltre, Fabrizio Corona ha effettuato un’ulteriore rivelazione, affermando che la Ferragni sarebbe stata tradita anche con Melissa Satta, giusto per aggiungere benzina sul fuoco.