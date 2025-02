Per chi parte dall’Italia sette nuove rotte in aereo: ecco le destinazioni da sogno

L’aggiunta di ben sette nuove destinazioni in aereo sono una grande soluzione per chi parte dall’Italia. Ecco i luoghi dove andare.

Siamo ormai quasi alla fine di febbraio, il che significa che il grosso dell’inverno è alle spalle e si può iniziare a pensare alla bella stagione. A breve occorrerà, per chi è interessato, ovviamente, iniziare a prenotare le vacanze estive, ma anche qualche giorno di fuga dalla quotidianità in primavera. Ecco perché è bene entrare in contatto con le novità che riguardano il collegamento aereo, che da quest’anno, dall’Italia, si è arricchito verso il resto del pianeta, con nuovi voli diretta.

Come ben noto ormai, in aereo ci si può spostare da una parte all’altra del mondo in pochissime ore, e sempre più collegamenti diretti stanno partendo dagli aeroporti principali, come quelli di Roma e Milano per quanto riguarda l’Italia. Nelle prossime righe, andremo a scoprire i sette nuovi collegamenti pensati dal nostro paese all’estero per il 2025, con tanti luoghi magici da poter raggiungere comodamente e con voli diretti d’ora in avanti.

Aereo, i luoghi dove recarsi dall’Italia nel 2025

Viaggiare a bordo di un aereo è sempre più comodo e smart, grazie alla continua aggiunta di collegamenti in partenza dal nostro paese. Secondo quanto riportato dal sito web “Siviaggia.it“, dall’Italia sono attive ora sette nuove rotte aeree verso alcune località che ora vi elencheremo, e che potrebbero essere i luoghi ideali per i vostri giorni di villeggiatura. Servirà prendervi qualche giorno di ferie per potervi recare in questi luoghi, visto che alcuni sono anche piuttosto lontani dalla nostra penisola.

Ad esempio, sono stati inseriti dei nuovi voli per Chicago, negli USA, ma anche un nuovo collegamento aereo diretto per le Isole Mauritius, situate in Africa, di fronte al Madagascar. Aggiunto un volo anche per la splendida, anche se quasi sconosciuta città di Kaunas, in Lituania, dove c’è anche un’ottima squadra di basket attualmente impegnata in Eurolega, la Champions League della palla a spicchi. Da non sottovalutare anche i collegamenti con le Isole Lofoten, in Norvegia, ed Erevan, in Armenia. Per concludere, aggiungiamo le novità dei voli per Salonicco, in Grecia, ed Hanoi, la capitale del Vietnam, anche se qui la meta è sicuramente più lontana ed impegnativa da raggiungere.