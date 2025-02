Qual è il ristorante stellato più economico? Questo qui ha prezzi popolari

Il ristorante stellato racchiude dentro di sé una splendida esperienza in campo culinario, ed oggi vi parleremo del più economico.

Il desiderio di recarsi presso un ristorante stellato per un pranzo o una cena accomuna moltissime persone, ma sappiamo benissimo che i prezzi sono molto elevati, e soprattutto al giorno d’oggi in pochi se lo possono permettere. Ebbene, oggi vi parleremo di quelli che ci vengono segnalati come i ristoranti stellati più economici in Italia, dove poter guastare delle prelibatezze a dei prezzi comuni, in modo da goderci qualcosa di diverso ed unico senza dover sborsare diverse centinaia di euro.

Il ristorante stellato, per gli amanti della cucina, è un vero e proprio sogno, per cui si lavora duramente in modo da mettere insieme le giuste quantità di denaro per potercisi recare. Sul sito web “guide.michelin.com“, sono stati riportati i ristoranti stellati più economici, ed è qui che troviamo anche quello meno caro in assoluto. Scopriamo dove si trova e quali sono le caratteristiche di questo storico locale, che è pronto per accogliere tutti gli amanti della cucina.

Ristorante stellato, ecco qual è il meno caro nel nostro paese

Secondo il sito web sopracitato, il ristorante stellato più economico è Abocar Due Cucine, che si trova a Rimini, e che propone un Menù piccolo carne da 70 euro ogni giorno. Lo stesso prezzo è garantito anche dal Menù Handria 37, che costa appunto 70 euro. Abocar significa avvicinare, e non è un caso che il ristorante in questione sia stato chiamato in questo modo. Racconta la vita di Adriano, uno chef di origini argentine, la cui compagna è riminese, di nome Camilla, ed il termine indica l’avvicinarsi delle due culture, creando un mix davvero eccezionale. L’obiettivo è quello di valorizzare le materie prime delle due culture, facendo a prezzi, come anticipato, tutt’altro che proibitivi.

Nel Menù piccolo carne possiamo gustare Tapioca e Soyotta, passando poi per i Tortelli di coniglio ed anguilla in porchetta, per poi arrivare alla Faraona alla griglia per poi concludere con il dessert, composto da pera, nocciola e grano saraceno. Al prezzo di 70 euro ci sono dunque ben otto portate, così come nel caso del menù di pesce, il che significa che si tratta di cifre davvero adatte a tutti.