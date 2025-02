L’acquisto di una casa è un buon investimento? Dove conviene comprarla per farci più soldi

Se vuoi fare un buon investimento ed acquistare una casa, ci sono città in cui i guadagni sono maggiori. Andiamo a scoprire i dettagli.

Di investimenti convenienti, al giorno d’oggi, ne esistono ben pochi, ma ce n’è uno che evidentemente non muore mai. Secondo le statistiche, il 19,4% degli italiani crede che l’acquisto di una casa sia un ottimo affare per investire, in base all’analisi svolta dall’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa sul primo semestre del 2024. In relazione all’anno precedente, c’è stato un calo di soli 0,2 punti percentuale. Sostanzialmente, dunque, l’idea degli italiani non è cambiata.

Se si acquista una casa per effettuare un investimento, l’obiettivo è quello di guadagnare mensilmente una rendita dalla locazione, ed è meglio che essa sia il più duratura possibile nel tempo. Gli italiani preferiscono un affitto che possa durare nel tempo e non un affitto stagionale, e le rendite possono variare nel corso del tempo, in base ad una serie di fattori. Il rendimento medio è pari al 5,6% lordo, ma nelle grandi città ci sono vari cambiamenti di anno in anno, partendo da un minimo di 4,3% sino ad un massimo del 7%. Ma andiamo ad analizzare la questione ancor più a fondo.

Casa, ecco dove conviene acquistarla

Ma dove conviene maggiormente acquistare una casa per guadagnare dall’affitto? Secondo l’analisi sopracitata, Genova è la città in cui la percentuale di rendimento annuo da locazione è maggiore, pari al 7,0%. Dietro al capoluogo ligure c’è Palermo con il 6,9%, mentre Verona chiude il podio con il 6,5%. Seguono Bari, Napoli, Torino, Roma, Bologna, Milano e Firenze a completare la top ten. Genova, dunque, è la città italiana in cui comprare una casa per poi affittarla è la scelta migliore, visti i prezzi di acquisto accessibili ed una forte domanda di affitto, che permette di guadagnare parecchio dalle locazioni.

Inoltre, è bene sapere in quali zone della città investire, ed in tal senso, sono privilegiate le aree che sono dotate di servizi, come le università, ma anche le aziende, dove c’è maggiore possibilità di lavoro. Occhio anche a zone in cui sono in procinto di aprire nuove possibilità di trasporto, come nuove fermate della metro, dei treni o degli autobus. Milano è la città italiana con la maggiore variazione dei prezzi tra il 1998 ed il 2024, pari al 135,4%, e non è un caso che qui vi siano frequenti polemiche sull’aumento del costo degli affitti. Il podio viene completato da Firenze con Napoli che si trova al terzo posto.