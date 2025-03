Corriere Milano si trasforma sul web: notizie gratis e al passo con i tempi

L’informazione oggi passa anche da WhatsApp e Instagram. Le nuove frontiere digitali del Correre di Milano avvicineranno una platea sempre più giovane.

La presenza del Corriere Milano sul web è sempre più completa. La nuova newsletter arriverà alle 7.30 di mattina con importanti news e consigli. Previsto lo sbarco su Instagram e un numero dedicato con una presenza capillare sul web.

WhatsApp rappresenta la messagistica per eccellenza in questi tempi. Si usa per delle telefonate, per mandare video o foto, addirittura messaggi e video vocali. Se registrate questo numero in rubrica: (+39) 335/7314467 potrete mandare video, foto, brevi testi. I responsabili non inseriranno il vostro numero in gruppi.

Corriere di Milano, nuove frontiere digital

La newsletter del quotidiano prima si chiamava “le Cinque giornate di Milano” e arrivava alle 12. Arriverà nella vostra casella di posta la mattina presto, alle 7.30. E’ ora battezzata Incoeu, ovvero oggi in milanese. Si pronuncia “Incò” con l’accento sull’ultima O più stretto possibile. Si tratta di un punto di riferimento al mattino e una guida per la giornata. Durante le settimana ci saranno tutte le notizie principali, il meteo sulla città e, in collaborazione con Vivimilano, un ristorante al giorno scelto dal critico ed esperto Valerio M. Visintin. Una occasione in più per essere tentati sul piano culinario nella variegata realtà del capoluogo meneghino.

Le newsletter del sabato e della domenica saranno diverse, in base a quanto annunciato sulle colonne del Corriere di Milano, per coinvolgere lettori più attenti e focalizzati su argomenti più impegnativi. Vi basterà registrarvi alla newsletter dal seguente indirizzo: www.corriere.it/newsletter. Spazio alle news anche sulla pagina Instagram.

“Abbiamo molto riflettuto se puntare sull’account @corrieremilano su Instagram oppure no. Il motivo è che sui social l’informazione è passiva. È una cosa «che accade», mentre siamo lì per altro. Si viene informati, più che informarci. E a noi questo non piace. Al tempo stesso però, è il posto dove la maggior parte dei milanesi (e degli italiani) spende il proprio tempo on line. E un giornale deve essere lì dove ci sono le persone. Era il frigo dei gelati nei bar degli anni ’80, non può che essere Instagram nel 2025“, il comunicato del colleghi del Corriere Milano.