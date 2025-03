Questo smartphone ha una batteria “titanica”: può mettere in crisi l’Apple

La sfida tra i colossi della telefonia passa anche attraverso l’innovazione sulle batterie. Oggi più che mai c’è bisogno di smartphone che durino a lungo e non creino problematiche agli utenti.

Il marchio Oppo sta rivoluzionando la storia degli smartphone. Registrato in Cina nel 2021 è stato lanciato 3 anni dopo sul mercato. Da quel momento in poi la sua espansione è stata irrefrenabile, si è diffuso in più di 40 Paesi. Nel 2016 è diventato il più grande produttore di smartphone in Cina. Si è aggiudicato la medaglia di bronzo, diventando il terzo brand di cellulari in Cina ed è salito al quinto posto a livello mondiale nel 2019, anno che coincide con le restrizioni di Trump verso il marchio cinese Huawei.

Il colosso cinese Oppo si sta preparando per l’uscita del suo nuovo smartphone, l’Oppo A5. Si tratta di un dispositivo di fascia media le cui caratteristiche potrebbero però lasciare a bocca aperta. Con un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ che riprende il modello A5 Pro, è prevista l’integrazione di un lettore di impronte digitale sotto lo schermo, in modo tale da rendere il design più elegante, moderno e funzionale.

La batteria Oppo che segnerà una svolta epocale

Il comparto fotocamera è simile a quello dei modelli della stessa linea. Sobrio con doppia fotocamera posta su una lastra squadrata. Ha un sensore principale da 50 MP e un secondario da 2 MP. Il motore di tale dispositivo è rappresentato dal processore Snapdragon 695, con una CPU da 2,2 GHz. Ciò che ci lascerà sbalorditi è la batteria. Il nuovo Oppo A5 2025 integra una batteria da 6.500 mAh, suddivisa in due celle, assicurando una durata superiore alla media. Fatturazione elettronica: è possibile gestirla tramite smartphone o tablet?

La batteria sarà compatibile con caricatori da 45W, assicurando tempi di ricarica non super rapidi per un dispositivo che punta a una lunga vita, come tutti gli smartphone del brand. Numerosi sono i dispositivi Oppo della serie A che sono stati lanciati anche sul mercato italiano. Si ritiene, infatti, che l’Oppo A5 2025 sarà presto disponibile anche nei negozi dello Stivale. Non ci resta che aspettare per provare lo smartphone più durevole mai esistito. Storicamente, Oppo ha lanciato dispositivi della serie A sia in Cina che sui mercati globali. Questo nuovo modello, contrassegnato dal codice PKQ110, potrebbe seguire una strategia simile. In altre parole, salvo grosse sorprese, è verosimile che lo vedremo presto anche in Italia, dando filo da torcere alla Apple.