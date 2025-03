Honor, arrivano le nuove funzioni AI: come cambieranno i nostri smartphone

Honor è pronta a lanciare clamorose novità nell’abito della connettività e dell’intelligenza artificiale. Scopriamo di cosa si tratta.

Honor fino al 2020 era di proprietà di Huawei ed era stata inizialmente concepito per aiutarlo a competere con i marchi a basso costo venduti online in Cina. La società è nata nel 2011 ma ha raggiunto la sua espansione a livello internazionale nel 2014. La vendita dei prodotti Honor avveniva principalmente online su siti ufficiali o di terze parti. Proprio per questo motivo, non avendo i costi di un negozio fisico era in grado di offrire smartphone a prezzi vantaggiosi. Attualmente, però, i suoi prodotti risultano disponibili anche in negozi ma solo in determinati paesi.

La Casa cinese Honor ha fatto passi da gigante e sarà infatti presente al keynote previsto per il 2 marzo 2025 e alle 16:30 di quel giorno presenterà, ufficialmente, il piano e le nuove tecnologie al MWC 2025 di Barcellona. Potremmo così conoscere nei minimi dettagli come l'azienda ha intenzione di muoversi nel mondo della connettività e dell'intelligenza artificiale e quali sono i suoi programmi per i prossimi anni.

Le novità Honor saranno presto svelata al MWC 2025 di Barcellona

È stato annunciato che le innovazioni che saranno protagonisti del Mobile World Congress 2025 di Barcellona riguarderanno in particolare le novità delle nuove funzionalità dell’AI, in particolare si parlerà degli strumenti avanzati per l’upscaling delle immagini e il rilevamento dei deepfake, e come già predetto, particolare attenzione verrà data alla connettività tra dispositivi. É stato preannunciato da Honor che è in arrivo una nuova funzione chiamata “AI Connect”. Si vocifera che questo sistema sarà in grado di interagire anche con i sistemi iOS.

Secondo quando traspare dal social X, ex Twitter, questa nuova funzionalità sarà direttamente legata a “Honor Share”, che altro non è che il sistema di trasferimento file del brand. Honor ha ovviamente esaltato la possibilità di connessione ai dispositivi della Casa della Mela, evidenziando i limiti delle case concorrenti, in particolare il colosso Samsung, che ancora non è in grado di trasmettere file di vario genere con i dispositivi Apple. La connessione tra dispositivi Honor e iOS potrebbe essere molto simile al servizio “O+ Connect” fornito dalla casa cinese Oppo, che consente la condivisione wireless di foto, video e altri file con gli iPhone, ma richiede l’istallazione di un’app separata da parte dell’utente Apple.