Samsung ha lanciato la terza beta One UI 7: tutte le novità che attendono i fan

Il colosso coreano ha rilasciato la terza beta One UI 7. Un sistema che racchiuderà tantissime novità allettanti per gli appassionati Samsung. Scopriamole tutte.

Samsung l’aveva annunciato e questa volta per l’aggiornamento bisognerà aspettare un pò. I fan del major coreano non sono abituati a queste lunghe attese. Negli ultimi anni, infatti, la casa Samsung è stata caratterizzata da un estrema rapidità di diffusione degli aggiornamenti software, specialmente per le serie S dell’azienda. Nonostante avesse preannunciato l’attesa, questo non ha limitato le critiche degli utenti impazienti, che sono rimasti stupiti da questo ritardo atipico.

Mesi dopo il lancio sul mercato della nuova versione One UI 7, numerose sono le lamentele per chi detiene telefoni e tablet più vecchi, anche solo dell’anno scorso. La questione sembra paradossale perché due modelli della serie più bassa, ma appena uscita, hanno il nuovo aggiornamento del software. Si tratta dei modelli Galaxy A06 5G e F06 ora siamo in attesa dei Galaxy A36 e A56, che, ovviamente, hanno già One UI 7. Samsun non si giustifica per l’attesa e afferma che ha dovuto lavorare a questo aggiornamento per ben tre anni.

Samsung ci aveva avvisato, lunghe attese per la versione beta One UI 7

Ebbene sì Samsung ci aveva avvertiti. Ad ottobre 2024 la Casa coreana aveva affermato su Samsung La Developers Conference che i tempi di attesa per il nuovo aggiornamento sarebbero stati molto più lunghi in quanto si tratta di un aggiornamento sostanziale e rivoluzionario. Aveva inoltre annunciato che sarebbe arrivato entro il compimento del 2024 e che l’aggiornamento sarebbe divenuto disponibile entro le fine del primo trimestre del 2025. Fatturazione elettronica: è possibile gestirla tramite smartphone o tablet?

Le novità sono le seguenti: aggiungere un filtro AI nell’app Fotocamera; supporto per Samsung Registro (formato di registrazione video) nell’app Fotocamera (solo Galaxy S24 Ultra); correzione bug schermata di blocco e AOD; correzione bug interfaccia pannello rapido; correzione bug raggruppamento allarmi; correzione di un problema di balbuzie quando si rilascia il dito dal lettore di impronte digitali; risolvi il problema per cui la barra superiore scompare dalla schermata iniziale; modifica innaturale quando si apre e si chiude l’applicazione; risolvere il problema con uno spazio vuoto nella barra di stato dopo l’installazione di Goodlock Quickstar e molti altri miglioramenti tecnici.

Secondo molti si tratta di una strategia di marketing per incrementate le vendite della serie Galaxy S25. Molti clienti impazienti e desiderosi di vedere le nuove tecnologie del software potrebbero essere tentati ed acquistare i nuovi prodotti. Ma nel caso in cui questa situazione dovrebbe ripetersi anche per One UI 8 potrebbe essere molto pericoloso per il Colosso Samsung che anziché aumentare le sue entrate, potrebbe creare un effetto opposto perdendo la fiducia dei suoi clienti appassionati che si sentiranno costretti a cambiare marchio.