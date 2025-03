Arriva un nuovo sciopero dei treni: ecco cosa serve sapere e quando ci sarà

Annunciato uno sciopero nazionale che avverrà tra pochi giorni. Ecco quali sono i servizi che rischiano di fermarsi e tutti i dettagli.

Ogni qualvolta in cui viene annunciato ufficialmente uno sciopero, si generano caos, ansia e polemiche, dal momento che i servizi a disposizione dei cittadini e dei pendolari rischiano di essere totalmente interrotti. Ebbene, il trasporto pubblico si fermerà tra pochi giorni a partire dai treni, come appena confermato dal servizio ferroviario. A quanto emerge, allo stop parteciperanno diverse associazioni sindacali, senza dimenticare i lavoratori di questo comparto.

Lo sciopero generato è stato proclamato e saranno diversi i settori che ne verranno colpiti, a cominciare dai trasporti, in particolar modo, come anticipato, sui treni. I sindacati più attivi in tal senso sono Slai-Cobas, Cub ed Usi-Cit, che hanno optato per orari e modalità differenti, ma con l’obiettivo comune di scioperare e far valere i propri diritti. Slai-Cobas ha indetto uno sciopero generale che coprirà i settori pubblici, cooperativi e privati, inclusi i trasporti. Andiamo a scoprire maggiori dettagli.

Sciopero, rischia di fermarsi tutto sabato 8 marzo

In base a quanto comunicato, lo sciopero è previsto per sabato 8 marzo, con il settore ferroviario che si fermerà sino alle ore serali, con il serio rischio di provocare disagi ed anche di vedere molte corse cancellate. Il Cup (Confederazione Unitaria di Base) ha annunciato uno sciopero generale che riguarda lo stop per i lavoratori del pubblico e del privato, anche se qui i trasporti ne sono colpiti solo in parte. Usi-Cit, invece, ha reso noto uno sciopero che andrà ad interessare il personale dipendente pubblico e privato, comprendendo anche il settore dei trasporti ferroviari. La sospensione dei servizi inizierà ancor prima, dalle ore 21:00 di venerdì 7 marzo per la precisione.

Ma quali sono gli orari relativi allo sciopero dei treni? Pare proprio che esso durerà tutta la giornata, con diverse compagnie che si fermeranno a partire dalle 00:00 sino alle 21:00, mentre altre partiranno in anticipo, alle 21:00 di venerdì sera, fermandosi per ben 24 ore. Sui siti web ufficiali delle varie compagnie si potrà verificare già da ora se una corsa è stata confermata o cancellata, e su Trenitalia ed Italo verranno pubblicate informazioni precise riguardo a ciò che avverrà tra meno di una settimana. Ricordatevi che il vostro biglietto sarà rimborsato nel caso di cancellazione o di ritardo superiore ai 60 minuti. Se il treno originario non sarà disponibile, potrete prenotare il viaggio su un altro treno gratuitamente.