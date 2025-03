Carolina di Monaco, la pazzesca fortuna dell’unica nipote: la futura ricchezza è da togliere il fiato

L’unica nipote di Carolina di Monaco è destinata a diventare la più ricca di tutto il Principato di Monaco. Vediamo di chi si tratta.

Nata nel quartiere di Monaco Vecchia a Palazzo Grimaldi il 23 di gennaio del lontano 1957, Carolina di Monaco è una nota principessa, è la primogenita di Ranieri III e di Grace Kelly. La sua vita sentimentale l’ha vista sposare per primo il banchiere parigino Philippe Junot nel 1978, ma poco dopo, nel 1982, il matrimonio fu annullato dopo il divorzio. Fu così che sposò nel 1983 il motonauta Stefano Casiraghi, di cui però restò vedova nel 1990, a seguito di un incidente nautico.

Ci fu poi un terzo matrimonio, che la rese la principessa consorte di Hannover. L’unione vide protagonista Carolina di Monaco Ernesto Augusto di Hannover, per poi separarsi da lui nel 2009. Nella giornata di oggi, ci concentreremo sulla notevole eredità di Carolina di Monaco, la quale ha una sola nipote. Sarà proprio India Casiraghi colei che andrà ad ereditare tutte le sue ricchezze. India è figlia di Andrea Casiraghi e di Tatiana Santo Domingo, e tutti gli altri nipoti di Carolina sono maschi. Andiamo a scoprire chi è la nipote femmina ad e a quanto ammonta l’eredità.

Carolina di Monaco, che fortuna per la nipote India Casiraghi

India Casiraghi andrà così ad ereditare le fortune di Carolina di Monaco, ed ha alcuni tratti in comune con Charlotte, la figlia di William e Kate, essendo l’unica femmina di casa, e ciò vuol dire che tutte le fortune andranno ad essa. India ha un grande senso per la moda, ripreso sicuramente dalla madre, che se ne intende di questa tipologia di mondo. In base a quanto emerso, India erediterà ben due imperi multimiliardari, visto che il padre Andrea Casiraghi e Tatiana Santo Domingo hanno dei patrimoni pazzeschi, che andranno ovviamente ad aggiungersi a quelli di Carolina.

Per molti anni, Tatiana è stata considerata la donna più ricca di tutto il Principato di Monaco, ma le cose cambieranno in futuro. India è destinata a divenire ancor più ricca, facendo molto meglio anche di Carolina di Monaco. Di certo, i principi e la famiglia reale monegasca non hanno problemi di denaro, e la ricchezza è destinata ad ampliarsi ancora nel corso del tempo.