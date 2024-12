Chi è Fabio Volo: età, lavoro, moglie, figlie, libri e tutte le curiosità

Tutto su Fabio Volo, l’artista poliedrico capace di passare dalla televisione alla radio, passando per il cinema e le librerie (con tanti best seller).

Fabio Volo, noto anche con il suo vero nome Fabio Bonetti, è un personaggio poliedrico nel panorama artistico italiano. Nato il 23 giugno 1972 a Calcinate, in provincia di Bergamo, ha iniziato la sua carriera artistica nel 1994 nel mondo della musica eurodance con la Media Records. Questa esperienza, sebbene non abbia portato i risultati sperati, ha segnato l’inizio del suo percorso artistico e l’adozione del cognome “Volo”, che lo ha accompagnato per tutta la vita.

Dopo aver lasciato la musica, Volo non si è allontanato completamente da questo mondo. Dal 1996, infatti, è diventato conduttore radiofonico su Radio Capital con i programmi “Pss pss” e “Soci da spiaggia”, ottenendo un primo riconoscimento pubblico. La sua carriera televisiva ha preso il volo nel 1998 come conduttore de Le Iene su Italia 1, insieme a Simona Ventura e Andrea Pellizzari.

Fabio Volo, non solo musica e televisione: successi letterari, cinematografici e la vita privata

Gli anni duemila rappresentano un periodo d’oro per Fabio Volo. Passa a Radio Deejay dove conduce “Il Volo del mattino” e pubblica il suo primo romanzo “Esco a fare due passi” con Mondadori nel 2001, vendendo oltre 300.000 copie. Nel cinema fa il suo esordio come attore in “Casomai” (2002), diretto da Alessandro D’Alatri, ricevendo una candidatura al David di Donatello come Miglior attore protagonista. Tra gli altri successi letterari si annovera il romanzo “È una vita che ti aspetto”, mentre sul grande schermo partecipa a film come “La febbre” e “Manuale d’amore 2 – Capitoli successivi” di Giovanni Veronesi, oltre a prestare la voce al protagonista Po nel film d’animazione “Kung Fu Panda”.

Cresciuto a Brescia dopo aver lasciato gli studi per lavorare col padre panettiere, il suo talento viene scoperto grazie all’aiuto di Claudio Cecchetto. Nonostante sia stato considerato un latin lover per via delle sue numerose relazioni sentimentali brevi, la sua vita privata ha avuto una svolta quando ha incontrato Jóhanna Hauksdóttir a New York. Da questa relazione sono nati due figli: Sebastian e Gabriel. Nonostante le voci di crisi, compresa una dichiarazione dell’attore all’inizio del 2022 che sembrava confermare una rottura definitiva della coppia, ospite da Francesca Fialdini ha lasciato intendere che ci potrebbero essere margini per una riconciliazione.

Fabio Volo è un artista poliedrico che ha saputo reinventarsi più volte durante la sua carriera, spaziando dalla musica alla letteratura fino alla recitazione cinematografica, senza mai perdere il contatto col pubblico attraverso la radio e la televisione.