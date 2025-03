Nuovo tesoro scoperto in Albania: sarà l’attrazione turistica dell’anno

In Albania c’è uno spettacolare lago termale. E’ il più grande del mondo in base ad alcune ricerche condotte da un gruppo di specialisti.

Da anni il settore turistico albanese è in forte crescita. Numerosi i motivi che hanno spinto le persone a visitare questo Paese. L’Albania è in grado di offrire le più variegate attività e per questo motivo riesce a coinvolgere diverse tipologie di turisti. Dalle famiglie che si godono la tranquillità e la costa del Mediterraneo nei villaggi turistici, agli appassionati di trekking che hanno a disposizione una moltitudine di scenari naturali. Al classico turismo balneare del sud del paese, che impronta la vacanza sul mare, tenderà a scegliere mete come le cittadine costiere di Valona, Dhermi e Saranda. L’Albania ha tanto da offrire anche a livello culturale, specialmente, nelle aree storiche interne, come Berat e Argirocastro, che sono oltretutto patrimonio dell’UNESCO.

Per gli appassionati della vita notturna la zona la sud è la migliore in particolare Saranda offre il maggior numero di discoteche. Nella vicina Dhermi poi da qualche anno a giugno si svolge il Kala Festival, una settimana di eventi di musica techno e altri legati al fitness e allo sport. Altro evento che coinvolge, invece, le coste meno turistiche del nord è l’Unum Festival, un evento di musica elettronica. Nonostante i milioni di turisti che arrivano da tutto il mondo per godersi i paesaggi e il mare dell’Albania, gli albanesi continuano a scappare dal loro Paese. Ciò che li spinge, principalmente, è la voglia di lasciarsi dietro la povertà e la corruzione che corrode il Paese. Ecco come presentarsi al top in spiaggia con una dieta straordinaria.

Scoperto un nuovo lago termale in Albania

Tra castelli in rovina, spiagge paradisiache e meravigliosi scorci di montagna l’Albania non sembra essere seconda a nessuna in Europa. Da poco, inoltre, è stata fatta un incredibile e imperdibile scoperta, da visitare assolutamente. Gli appassionati della natura non potranno perdersi questo spettacolo. È stata rivenuta la più grande fonte di acqua termale del Vecchio Continente. È stata riconosciuta come il più grande lago sotterraneo del mondo a cui è stato dato il nome di lago di Neuron. Date una occhiata al video in basso sul canale YouTube Love Albania.

Da anni un gruppo di scienziati cechi, che si trovava nella regione del Vromoner, era impegnato nella perlustrazione della situazione sotterranea del luogo. Durante una di queste ricognizioni il team si è imbattuto in un sistema di grotte che hanno portato alla rivelazione del più grande lago termale. Hanno deciso di chiamarlo Neuron per rendere omaggio alla fondazione che ha reso possibile la sua scoperta attraverso dei fondi per tale spedizione. Questa rivelazione è, inoltre, ritenuta una risorsa geotermica straordinaria, non solo per le sue dimensioni, ma anche per il suo importante valore scientifico e ambientale.