Captain America: Brave New World, dopo 17 anni viene meno una tradizione storica: fan MCU sconvolti

Captain America: Brave New World è l’ultimo film di supereroi americano basato sui fumetti Marvel Comics con protagonista il personaggio Sam Wilson.

Captain America è tornato in una veste tutta nuova. Realizzato dai Marvel Studios e distribuito dalla Walt Disney Studios Motion Pictures, è il quarto capitolo della serie di film di Captain America. La continuazione della miniserie televisiva The Falcon and the Winter Soldier (2021) e il 35° film del Marvel Cinematic Universe (MCU) in tutta la sua lunga storia.

Il film è diretto da Julius Onah da una sceneggiatura di Rob Edwards e dai team di sceneggiatori di Malcolm Spellman e Dalan Musson e Onah e Peter Glanz. Vede protagonisti Anthony Mackie nel ruolo di Sam Wilson, ossia Captain America, insieme a Danny Ramirez, Shira Haas, Carl Lumbly, Xosha Roquemore, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Giancarlo Esposito, Liv Tyler, Tim Blake Nelson e Harrison Ford. Nel film Wilson si ritrova al centro di un incidente internazionale inedito.

La pellicola è stata, lungamente, attesa nei cinema italiani. E’ arrivato al cinema finalmente con tante novità che stanno facendo discutere i fan. Tantissimi spettatori accorsi al cinema a vedere il film sono rimasti a bocca aperta e non per gli effetti speciali. Dopo anni la Marvel Cinematic Universe appare molto diversa da come la ricordavamo. Nel gennaio 2025 Mackie ha affermato che avrebbe voluto continuare a interpretare Wilson per circa 10 anni e qualcosa è cambiato.

Captain America: Brave New World, novità clamorosa

Prima di Captain America: Brave New World appariva solo il logo dei Marvel Studios, simile a quello già mostrato nei trailer. Una scelta sorprendente e resa ancora più strana dall’assenza dal leggendario tema musicale composto da Michael Giacchino. Brave New World è il primo titolo senza Chris Evans. La sceneggiatura è opera, come anticipato, del creatore della serie The Falcon and the Winter Soldier, Malcolm Spellman, in collaborazione con Dalan Musson.

Almeno c’è il gradito ritorno di Liv Tyler nel ruolo di Betty Ross. Tim Blake Nelson tornerà nei panni di Dr. Samuel Sterns aka Il Capo. Danny Ramirez interpreterà Joaquin Torres, il nuovo Falcon. Shira Haas sarà nel ruolo di Sabra. Rosa Salazar, invece, nel ruolo di Diamante e l’immortale Harrison Ford nei panni di Thaddeus E. “Thunderbolt” Ross. Attori e attrici top ma non vogliamo svelarvi troppo. William Mark McCullough apparirà come Dennis Dunphy, un comandante militare americano alleato di Wilson.