Quanti soldi devi avere in banca per chiedere un mutuo? Esiste una quota precisa e nessuno lo sa

Il mattone rappresenta quasi una ossessione per gli italiani. Tutti coloro che non hanno case di proprietà ne vogliono una ma quale cifra serve aver messo da parte?

Gli italiani, noto popolo di risparmiatori, possono vantare numeri importanti in materia di immobili. Ben il 77% delle famiglie italiane vive in una casa di proprietà. Ad affermarlo è Confedelizia, la confederazione dei proprietari, in un rapporto presentato alla seconda riunione del Tavolo per il Piano Casa, tenutosi presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Dall’analisi delle 32.246.379 abitazioni di proprietà di persone fisiche in Italia, risultanti in Catasto, 19.819.410 sono abitazioni principali; 5.739.400 sono abitazioni a disposizione, in gran parte “seconde case”; 3.617.108 sono abitazioni locate; 775.087 sono abitazioni in uso gratuito, solitamente concesso a figli o parenti; 2.749.423 sono abitazioni con utilizzo non conosciuto. Gli italiani sono quasi tutti proprietari dei propri immobili e questo porta tutti gli altri a desiderare una casa. Pianificare un investimento essenziale come l’acquisto della prima casa determina sempre una grande preoccupazione. Occorre prestare molta attenzione sulla somma di denaro da risparmiare prima di chiedere il mutuo, ma anche sull’effettiva possibilità di saldare la rata del mutuo nel tempo.

Quanto soldi bisogna avere in banca per un mutuo?

Le banche erogano fino all’80% del valore dell’immobile. Per questo motivo dovrete avere a disposizione sul conto almeno il 20% rimanente. Quindi nel caso dell’acquisto di un immobile dal valore di 100.000 Euro occorre avere almeno 20.000 Euro per poterne chiedere 80.000 Euro. Poi vanno considerate altre spese, dalla parcella del notaio all’imposta sostitutiva, a cui si aggiungono l’eventuale commissione dell’agenzia immobiliare e le spese per l’arredamento e degli operai per la ristrutturazione. Per questo motivo occorre avere una somma ben più alta in banca del solo 20% per non trovarsi in atroci difficoltà.

In teoria sarebbe meglio avere a disposizione almeno 20.000 euro in più rispetto alla somma necessaria per ottenere il mutuo. Prerogativa necessaria, oltre a un garante, c’è da considerare anche uno stipendio mensile importante. A seconda del tasso d’interesse, variabile o fisso, si può quindi sperare di ottenere un mutuo all’80% della somma di 80.000 o 100.000 Euro nel caso di stipendio di 1.200 Euro. Ecco i migliori siti per cercare il vostro immobile ideale. La rata del mutuo, infatti, non può superare un terzo del reddito mensile. Vi consigliamo sempre di rivolgervi ai più noti istituti bancari per avere sempre una consulenza ottimale.