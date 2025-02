Guida ai bonus ISEE 2025: come accedere a tutti vantaggi

Chi purtroppo ha un valore ISEE basso, entro determinati limiti, può avere svariate agevolazioni per il proprio nucleo familiare, dai bonus bollette ai bonus per la spesa.

L’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è lo strumento che è utile per la richiesta delle prestazioni sociali agevolate, ovvero bonus e servizi pubblici. La legge di bilancio 2025 ha garantito una serie di bonus e agevolazioni concepiti per sostenere famiglie, studenti, lavoratori e pensionati. Tante sono le opportunità offerte per alleviare un po’ di problemi alle famiglie.

Vi sono benefit che riguardano la formazione, il lavoro e il benessere personale. Tutto ruota intorno all’ISEE, che in base al suo valore diventa la chiave di accesso per i vari bonus. I bonus 2025 con un ISEE inferiore a 35.000 euro sono i seguenti: assegno unico; asilo nido; bonus cultura; carta acquisti; carta dedicata a te; bonus bollette; assegno di inclusione; supporto per la formazione e il lavoro e persino bonus psicologo.

Quanto deve essere l’ISEE per avere agevolazioni 2025?

Il criterio è piuttosto semplice: tanto più basso è l’ISEE, maggiore è il numero di agevolazioni da poter richiedere. Tutte le famiglie che sono in condizioni economiche meno agiate possono usufruire di agevolazioni. L’accesso a ogni vantaggio è regolato da determinati limiti ISEE. L’assegno unico universale per i figli a carico è pensato per le famiglie con figli a carico (sino al limite dei 21 anni) può essere ottenuto anche senza la presentazione dell’ISEE, ma in tal caso si riceve l’importo minimo di 57,50 euro.

Con un ISEE inferiore a 35.000 euro si parte da un assegno mensile di 112 euro, che aumenta gradualmente fino a un massimo di 201 euro per quanti hanno un ISEE fino a 17.227,33 euro. Per famiglie con figli di età inferiore a 3 anni si può sfruttare il bonus asilo, finalizzato a rimborsare le spese di iscrizione agli asili nido pubblici e a quelli privati autorizzati. Chi detiene un’ISEE fino a 25.000 euro potrà avere 3.000 euro all’anno, mentre si scende a 2.500 euro per le famiglie con un ISEE compreso tra 25.001 e 40.000 euro.

Bonus cultura? La carta, del valore di 500 euro, si può richiedere dal 31 gennaio al 30 giugno 2025, e può essere spesa per l’acquisto di libri, biglietti per il cinema e il teatro, per concerti e corsi di lunga straniera, ma anche per abbonamenti a quotidiani e periodici in formato sia cartaceo che digitale. La carta acquisti prevede il riconoscimento di 80 euro su base bimestrale, quindi 40 euro al mese, da utilizzare per la spesa alimentare e sanitaria, ma anche per il pagamento delle bollette di luce e gas.

Per l’accesso al bonus bollette è necessario avere un ISEE inferiore a 9.530 euro, ma questo limite sale fino a 20.000 euro in caso di nucleo familiare con almeno 4 figli a carico. Per la luce è previsto un bonus tra 168 e 241 euro annui e per il gas tra 59-92 e 67-94 euro a seconda del numero di componenti del nucleo familiare. Per tutte le info vi rimandiamo al sito ufficiale.