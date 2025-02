Pasta, allarme in corso per presenza di legno: i lotti ritirati dai supermercati

La pasta in Italia è una religione che si pratica ogni giorno a tavola. Scopriamo cosa sta succedendo nei supermercati italiani.

Un nuovo grave problema sta investendo i consumatori italiani. Un alimento è stato tolto dagli scaffali in una catena di supermercati nostrani. Si tratta della pasta di Gragnano Igp FiorFiore Coop che, a scopo precauzionale, è stata ritirata per la possibile presenza di pezzi di legno all’interno di alcuni lotti. Si tratta di una emergenza e i consumatori non devono, assolutamente, mangiare l’alimento.

Dovranno recarsi nel punto vendita d'acquisto per ottenere il cambio o il rimborso delle somme spese. Per riconoscere i prodotti richiamati, oltre al lotto, ci si può basare su una serie di dati, quali il termine minimo di conservazione e lo stabilimento di produzione. I supermercati Coop hanno ancora ufficializzato l'avviso di ritiro precauzionale della pasta di Gragnano Igo FiorFirore Coop.

I lotti della Pasta di Gragnano ritirata

I due lotti di pasta sono i seguenti: semola ‘Calamari’ Pasta Di Gragnano Igp – L’Arte Antica di Gragnano della linea Fior Fiore Coop. Il prodotto viene confezionato in buste da da 500 grammi, mentre i lotti interessati sono due L24213217 e L24213210. I consumatori possono anche guardare la scadenza, o meglio il termine ultimo di conservazione (Tmc) che, per entrambi i lotti sopra indicati, corrisponde al 31 luglio 2027.

La pasta di Gragnano IGP ritirata è stata prodotta per Coop Italia dall’azienda Pastai Gragnanesi Società Cooperativa. La presenza di frammenti di legno nel prodotto potrebbe comportare dei rischi per la salute umana e non vanno consumati gli alimenti. Gli acquirenti della pasta ritirata possano ricevere il cambio o il rimborso delle somme spese. Basterà andare nel punto vendita d’acquisto con scontrino ed esporre la propria situazione al centro cassa.

Anche le polpettine Amadori, vendute in confezioni da 240 grammi, con i seguenti lotti e termini ultimi di conservazione: 5055072116 con scadenza al 13 – 14 febbraio 2025; 5410782116 con scadenza al 14 -15 febbraio 2025; 5825302116 con scadenza al 15 -16 febbraio 2025; 5226012116 con scadenza al 16 – 17 febbraio 2025. L’azienda Avi.Coop Società Cooperativa Agricola, del gruppo Amadori il cui stabilimento di produzione si trova in via del Rio 336, a San Vittore di Cesena, in provincia di Forlì-Cesena (marchio di identificazione IT 021 M UE) garantisce un numero verde telefonico informatico: 800 216653.