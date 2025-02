Marcello Cirillo a La Volta Buona attacca Magalli: offesa pesantissima

Marcello Cirillo e Giancarlo Magalli hanno lavorato a lungo insieme e si conoscono bene. Ecco cosa si è lasciato sfuggire il nativo di Caulonia.

Marcello Cirillo, nella sua carriera professionale, è stato un noto cantante, conduttore televisivo, attore e regista teatrale. Ex componente del duo musicale Antonio & Marcello, formato nel 1976 a Roma con Antonio Maiello ha fatto strada anche sulla RAI, affiancando tra gli altri Giancarlo Magalli. In occasione della trasmissione La Volta Buona, condotto da Caterina Balivo su Rai 1, si è espresso sul conduttore romano.

Nel corso degli ultimi anni sono volate diverse frecciatine tra Cirillo e Magalli. I volti noti de I Fatti Vostri hanno avuto più di un diverbio. Caterina Balivo aveva già ospitato Giancarlo Magalli e Adriana Volpe per una pace televisiva dal sapore nostalgico. Non c'era in trasmissione, però, il terzo elemento. Marcello Cirillo si è presentato nella puntata successiva dopo aver mandato, in prima battuta, un semplice videomessaggio.

La bordata di Marcello Cirillo a Magalli

Marcello Cirillo ha annunciato: “In via Teulada l’aria era pesante”. Poi ha sentenziato su Giancarlo Magalli, con una accusa chiara: “C’ha un carattere di m***a”. La reazione è stata plateale con sorrisi e sguardi. Cirillo ha aggiunto: “Avrei voluto che fossi tu a dirmelo”, riferendosi al suo allontanamento da I Fatti Vostri. “Per non stare più con Adriana, ti sei giocato pure me”, ha sentenziato Cirillo che ha più volte ribadito i suoi concetti.

Adriana Volpe, furbamente, ha cercato di stemperare i toni. “Scurdammoce ‘o passato”, ha dichiarato, intromettendosi nel discorso che si era fatto incandescente. Cercando di riportare la situazione a un livello accettabile, la Balivo ha lanciato un videomessaggio di Paolo Fox. L’astrologo, ex volto storico anche lui di I Fatti Vostri, ha annunciato: “Magalli è Cancro, Cirillo e Volpe Gemelli, era inevitabile qualche frizione, ma ora è tempo di serenità”. Magalli ha annuito, a Cirillo è spuntato un sorriso di circostanza.

La trasmissione ha avuto un picco di ascolti. Dopo tempo Magalli, Volpe e Cirillo si sono ritrovati tutti davanti alle telecamere, ma con vecchie ruggini ancora non del tutto superate. Alla fine è arrivato un armistizio che ha un retrogusto, comunque, amaro per i fan. Molti nodi verranno al pettine quando la situazione si sarà fatta più distesa.