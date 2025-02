Fabrizio Corona punta il dito contro i Ferragnez: svelato un altro tradimento

Il re dei paparazzi italiani ha preso di mira gli ex coniugi Ferragni e Fedez con un nuovo piccato pettegolezzo hot.

Fabrizio Corona non molla la presa sulla coppia più social d’Italia. I Ferragnez si sono lasciati dopo una lunga love story che sembrava essere idilliaca. Un connubio che era sta sancito da un matrimonio da favola in Sicilia, due figli e un rapporto postato ogni giorni sui social media. L’immagine perfetta dei due ex coniugi milanesi è stata spazzata via da una separazione burrascosa. A mettere il dito nella piaga ci ha pensato ancora una volta Fabrizio Corona che ha raccontato dettagli succulenti sulle scappatelle dei due ex sposini.

L’influencer di moda n.1 d’Italia è stata accusata, nelle settimane precedenti, di aver avuto bollenti rapporti con Achille Lauro. “Nella scorsa puntata vi abbiamo raccontato la più grande menzogna italiana: il vero grande amore di Fedez”, aveva annunciato l’ex re dei paparazzi in merito a Fedez. “Non siamo felici di essere stati attaccati dalla parte bigotta e gelosa di essere stati violenti e bulli. Reati non ne abbiamo commessi“, ha affermato Corona. Sul proprio canale Youtube, Corona ha pubblicato un nuovo episodio di “Falsissimo”, il podcast dove fa alcune rivelazioni inedite. Sono spuntate nuove rivelazioni di Corona su Chiara Ferragni e Achille Lauro: “Ha tradito più volte e non solo con lui“.

L’ammissione di Corona su Fedez

Nel podcast Gurulandia il figlio del noto giornalista siciliano ha raccontato: “Chiara Ferragni è stata tradita anche con Melissa Satta, perché Fedez è stato pure con lei. Se me l’ha detto lui? No, questa me l’ha riferita Taylor Mega”. Scopriamo la verità su Angelina Mango.

“Poco prima che Giulia si mettesse con Tony Effe, si è sentita con Fedez. Si sono scritti per un bel periodo. Un rapporto di amicizia o di altra natura? Non voglio dare altri scoop, per ora. Lei mi piace, si è fatta da sola”. L’uscita della puntata di Falsissimo dedicata a Chiara Ferragni ha fatto molto discutere. “Io che ho due telefoni, con il secondo l’ho fotografata, non potendo fare screenshot. Ho fatto semplicemente il mio mestiere. Io e lui non siamo mai stati d’accordo nel pubblicare quello che ho divulgato. (…) Io ho fatto il mio mestiere e lui non ha avuto vantaggi da quel video. Non ha riconquistato Angelica e non si è vendicato di lei”. Parole dure che nascondono una verità celata per troppo tempo dai Ferragnez.