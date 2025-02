Quanto viene pagato Cannavacciuolo per MasterChef? La cifra vi lascerà senza parole

Lo chef napoletano Antonino Cannavacciuolo percepisce una cifra molto importante per prendere parte al programma televisivo MasterChef. Rimarrete a bocca aperta.

Conosciuto non solo per la sua cucina ma anche per le sue pacche sulle spalle, lo chef Cannavacciuolo è tra i primi in classifica tra gli chef che guadagnano di più in Italia. Si aggiudica infatti la terza posizione del podio scavalcando anche l’amico ed ex co-giudice di MasterChef Italia Carlo Cracco. Nella classifica fatta da Pambianco Strategie di Impresa, che paragona i guadagni dei vari chef della cucina italiana, emerge che il fatturato dello chef Antonio Cannavacciuolo è aumentato del 25% rispetto all’anno precedente.

Cuoco e personaggio televisivo durante la sua carriera si è aggiudicato ben 9 stelle Michelin. Grazie al padre cuoco, ha messo piede per la prima volta in cucina alla tenera età di 8 anni. Da quel momento ha sempre pensato che la sua vita sarebbe trascorsa dietro i fornelli. Dopo le prime esperienze nella cucine della penisola sorrentina, ha seguito alcuni stage in due ristoranti francesi. Nel 1999 ha preso in gestione, insieme alla moglie, Villa Crespi e nel 2003 ha ricevuto la prima stella Michelin.

Il fatturato dello chef Antonino Cannavacciuolo

Nel 2013 ha esordito sulle nostre televisioni con il programma Cucine da incubo, versione italiana dell’omonimo programma statunitense, di cui ha condotto tutte le edizione. Fa il suo ingresso come giudice di MasterChef Italia nella quinta stagione (2015-2016) collaborando con i colleghi Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Carlo Cracco e continuando ad essere giudice anche in tutte le edizioni seguenti. Ma qual è il fatturato del noto chef? Secondo la classifica Cannavacciuolo ha ottenuto la medaglia di bronzo con ben 9,9 milioni di euro. E’ stato svelato un cambio di regolamento per il grand finale del Grande Fratello.

Prima in classifica la famiglia Cerea, con 17,9 milioni di euro di fatturato, che gestisce “Da Vittorio” nel bergamasco, seguita poi dai fratelli Alajmo, presenti in Italia e Francia che guadagno invece 13,4 milioni di euro. Terza posizione per Cannavacciuolo che con la sua “Capri” creata insieme alla moglie Cinzia Primatesta, quest’anno aumenta il suo fatturate del 25% grazie anche ad una diversificazione dei bistrot. Come riportato da Il Messaggero, i tre giudici di MasterChef Italia, Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli, hanno avuto un compenso di 5.000 euro a testa per ogni puntata del noto cooking show di Sky.