Sanremo 2025, le critiche del vocal coach piovono su 2 nomi a sorpresa: chi ha fatto bene

L’ultima edizione di Sanremo continua a far discutere i critici. Ha rotto il ghiaccio un noto vocal coach che ha criticato due cantanti.

Olly si è aggiudicato il primo premio di Sanremo 2025, secondo posto per Lucio Corsi, terzo Brunori Sas, quarto Fedez e quinto Simone Cristicchi. E’ stata una edizione che ha tenuto incollati milioni di spettatori, creando numerose polemiche su alcuni testi ed esibizioni. Si è parlato di cast scelto a tavolino, mettendo in secondo piano le capacità canore e i testi dei protagonisti.

Il vocal coach Giancarlo Genise ha detto la sua. La classifica “nostalgica” dei duetti è stata vinta da Giorgia e Annalisa, al secondo posto si sono piazzati Lucio Corsi e Topo Gigio e al terzo Fedez con Masini. Carlo Conti ha fatto il massimo per porre l’attenzione sulla musica e non sullo show. Accanto a lui Alessandro Cattelan, già padrone di casa del DopoFestival, e Alessia Marcuzzi.

Giorgia e Annalisa hanno vinto la serata duetti di Sanremo con merito. Genise, come riportato su adnkronos.com, ha dichiarato: “Sono molto contento per loro. La cosa di che ho apprezzato tantissimo è che Giorgia è stata un passetto indietro, volutamente: per scelta non ha dato sfoggio di grandi vocalità o note sovracute, ma ha lasciato quel ruolo più ad Annalisa, ottenendo questo effetto molto basato sulla vocalità. In alcuni punti invece di un duetto era quasi un duello, ma è stata proprio una dimostrazioni di grandi voci e di come si canta, quindi complimenti. Non avrei fatto quel “vado” che ha detto Giorgia sul finale per fare tutta la scala con la voce, mi ha un po’ spezzato la magia… Sappiamo che sei brava, quindi non sottolineiamo perché può essere interpretato così purtroppo”.

Giancarlo Genise, che bordata sui vincitori di Sanremo

Il vocal coach ha tuonato: “Per quanto riguarda la classifica della serata non sono del tutto concorde. Brunori Sas non l’avrei messo nella top 10 e neanche Elodie e Achille Lauro sinceramente, non sono state performance perfette sia dal punto di vista vocale sia dal punto di vista di esibizioni, ci sono state un bel po’ di lacune. Indubbiamente hanno fatto spettacolo, ma no. Anche Rocco Hunt secondo me non meritava di stare nella Top 10, potevano starci bene Serena Brancale con Alessandra Amoroso, sicuramente Arisa con Irama potevano stare un po’ più in alto”.

Duetto peggiore? “Tony Effe con Noemi, proprio non ci siamo. Quando dicono ‘Tony Effe è il nuovo Franco Califano’ no, non si può paragonare, sono proprio due cose completamente diverse. Noemi ha sporcato eccessivamente la voce. Proprio un duetto che non gira. Per quanto siano entrambi di Roma etc. Non convince. E infatti non sono nei primi 10”, ha concluso Genise.