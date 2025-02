Rialzi prezzi case in Italia: quanti stipendi servono ad un operaio per comprare un immobile? La risposta non vi piacerà

Quest’anno i prezzi nel settore immobiliare continueranno a crescere. I dati sono veramente preoccupanti per tutti coloro che vogliono acquistare casa.

C’era una volta il Belpaese in cui fare famiglia e comprare case era la mission di tutti. C’erano più possibilità, naturalmente, ma i costi generali erano molto più bassi. Purtroppo dopo il Covid-19 l’inflazione ha toccato le stelle, arrivando a dei livelli mai registrati prima. Per una famiglia media c’è quasi sempre la possibilità di attaccarsi al salvagente della casa di proprietà. In alternativa, invece, coloro che non la possiedono devono mettere molti soldi da parte per poterla comprare e magari un domani lasciarla ai figli.

Purtroppo con i rialzi dei prezzi del mattone sta diventando un lusso inaccessibile per tantissimi italiani. In base ad una analisi del Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi (Crc), in collaborazione con Assoutenti, i costi medi degli immobili sono aumentati del 16,1% rispetto al 2019. Un dato inquietante che porterà il fenomeno caro-casa alla rinuncia da parte di tantissimi. Si tratta di una problematica che sta avendo un serio impatto sugli italiani già falcidiati da problemi vari di natura economica. Ecco come uscire dall’esposizione debitoria.

Operai, quanti anni di stipendio occorrono per prendere casa

Un operaio medio dovrebbe lavorare più di 11 anni per poter comprare un appartamento di 80 metri quadrati. L’analisi ha anche analizzato quanti anni di stipendio netto sono necessari per comprare una casa di 80 metri quadrati, in base alla professione: per un operaio servono 11,6 anni; per un impiegato 9,7 anni e infine per un dirigente 4 anni.

A Milano un operaio dovrebbe lavorare ben 23,3 anni per potersi permettere una abitazione, a Firenze 18,8 anni e a Bologna 15,3 anni. I lavoratori a basso reddito e i giovani precari, l’acquisto di una casa è ormai un obiettivo irraggiungibile. Il capoluogo meneghino si conferma la città più cara, con un prezzo medio che supera i 5.400 euro al metro quadrato. Firenze registra 4.365 euro al metro quadrato, mentre Bologna si ferma a 3.566 euro. Trieste ha registrato l’aumento più marcato, con un incremento del 50% negli ultimi sei anni. A Genova, invece, i prezzi sono diminuiti del 3,7% rispetto al 2019.

Gabriele Melluso, presidente di Assoutenti, ha annunciato: “In alcune città, acquistare casa è diventato proibitivo se non impossibile, a meno che non si disponga di ingenti capitali”. Il tasso medio sulle nuove operazioni per l’acquisto di abitazioni è sceso al 3,09%, rispetto al 3,11% di dicembre e al 4,42% di dicembre 2023.