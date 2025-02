Gomorra, il ritorno della serie TV sulle origini della camorra napoletana: spuntano le prime immagini (VIDEO)

Il set di Gomorra è, nuovamente, stato allestito per un tuffo nel passato. Lo stile farà scendere una lacrimuccia a chi ha vissuto quell’epoca pericolosa ma ricca di fascino di una Napoli che non esiste più.

Da pochi giorni sono iniziate le riprese della tanto attesa serie “Gomorra le Origini”. La serie inspirata al romanzo di Roberto Saviano racconterà le origini del clan Savastano in particolare vedremo l’ascesa al potere del boss Pietro Savastano. Alla regia non poteva che esserci il regista e attore Marco D’Amore, che nella serie veste i panni di Ciro Di Marzio. Marco D’Amore è stato, inoltre, il regista del film L’Immortale. Pellicola che chiarifica la mancanza del co protagonista Ciro Di Marzio nella quarta stagione di Gomorra.

La nuova serie "Gomorra le Origini" ha iniziato le sue riprese a San Giovanni a Teduccio comune dell'area napoletana. Precisamente le strade sono chiuse nella zona di Taverna del Ferro e le insegne moderne sono state rimosse per riportare il paese indietro di 50 anni. Nel quartiere sono state persino istallate le cabine telefoniche della SIP, rigorosamente di colore giallo, che riportano nell'epoca in cui non esistevano smartphone e i telefoni erano a rotella e funzionavano con i gettoni in strada.

Ciak si gira: “Gomorra le Origini”

A fare capolino nelle strade di San Giovanni a Teduccio numerose vespe antiche e vecchie FIAT 500. Dominano la scena i pantaloni a zampa di elefante e le donne indossano le prime minigonne dell’epoca. Si sfreccia senza casco tra le vie del borgo, in quegli anni non rappresentava un infrazione del Codice della Strada in quanto non era obbligatorio portare il casco. Passando per in questo paese della periferia Est di Napoli sembra veramente di essersi catapultati negli anni ’70.

Per la realizzazione della serie TV è stato indotto un apposito piano traffico di tre giorni che vede le zone impegnate nelle riprese e coinvolge anche i tir diretti all’area portuale. In particolare tra i luoghi coinvolti vi sono: Corso San Giovanni e Corso Nicolangelo Protopisani, via Ferrante Imparato e via Nuova Villa. Un piccolo sacrificio per un altro grande capolavoro che è attesissimo dai fan della serie.