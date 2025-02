Kate Middleton, addio vacanze: decisione a sorpresa per la principessa, costavano 39mila euro a settimana

La principessa della famiglia reale britannica, Kate Middleton, moglie dell’erede al trono William ha scelto di interrompere le sue vacanze da sogno.

Catherine Middleton, principessa del Galles, è la moglie dell’erede al trono William, principe del Galles. È conosciuta, comunemente, con il nome Kate, al quale tuttavia lei stessa preferisce il nome Catherine. Nata a Reading e cresciuta a Bucklebury, un villaggio presso Newbury, nel Berkshire, in Inghilterra ha studiato storia dell’arte in Scozia all’Università di St Andrews dove ha conosciuto il principe William nel 2001, durante una sfilata di moda.

Il fidanzamento tra i due è stato annunciato nel novembre del 2010 e la coppia si è sposata il 29 aprile 2011 nell’abbazia di Westminster. Hanno avuto 3 figli: George, Charlotte e Louis. Nel 2013 è stata prescelta tra le “100 persone più influenti nel mondo” dalla rivista Time, diventando un simbolo di stile ed eleganza a livello mondiale. Kate, infatti, è considerata un’icona di stile. Il sito BeautifulPeople.com l’ha inserita al terzo posto nella classifica delle reali più belle di sempre, dietro alla principessa Grace di Monaco e alla regina Rania di Giordania e davanti alla defunta madre del marito, Lady Diana Spencer.

La decisione a sorpresa di Kate Middleton

La principessa ha avuto un problema grave di salute e sta recuperando lo stato di forma ideale. "E' un sollievo sapere che il cancro è in remissione, rimango concentrata sulla ripresa. Come sa chiunque abbia avuto una diagnosi di cancro, ci vuole tempo per adattarsi a una nuova normalità. Non vedo l'ora di vivere quest'anno con entusiasmo. C'è molto da aspettarsi. Grazie a tutti per il vostro continuo supporto". Le dichiarazioni, pubblicate al termine di un messaggio postato sugli account ufficiali dei Principi del Galles, hanno fatto scalpore.

Kate Middleton ha scelto di interrompere le vacanze paradisiache che stava vivendo con suo marito per condividere un importante messaggio. La Principessa ha postato sul profilo Instagram i disegni dei suoi tre figli che hanno preso parte al progetto per la prima infanzia, voluto dalla loro mamma. I ragazzi si sono seduti insieme alla Principessa per disegnare i loro ritratti. William e Kate hanno pagato, solo di pernottamento, per la loro vacanza esclusiva 39.700 euro. In alta stagione può costare tanto un soggiorno a Villa Antilles ma per i reali inglese la cifra non ha rappresentato di sicuro un patema.