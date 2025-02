Sanremo, la previsione di Giorgia lascia a bocca aperta i fan: aveva indovinato tutto (VIDEO)

L’ultima edizione di Sanremo si è conclusa con una sorprendente vittoria. Scopriamo che cosa aveva previsto la cantante Giorgia.

Sanremo ha tenuto incollati gli italiani, come ogni anno, alla televisione sino alla celebrazione del vincitore. E’ stata una edizione piena di colpi di scena e performance che non saranno dimenticate. Tra gli assoluti protagonisti c’è stata Giorgia che ha fatto molto parlare di sé.

L’artista non ha avuto un piazzamento finale all’altezza del suo immenso talento. Nel 2025 ha vinto il 75º Festival di Sanremo il giovane Olly col brano Balorda nostalgia. Federico Olivieri, nato nel 2001 a Genova, è figlio di un avvocato e una magistrata. Durante l’infanzia e l’adolescenza si è ispirato musicalmente a star internazionali, tra cui i Fugees, Post Malone, Young Thug e Roddy Ricch, e italiani, tra cui Marracash e Tedua.

Federico Olivieri ha studiato presso il Conservatorio Niccolò Paganini, dove ha fatto musica e canto. È, inoltre, laureato in Economia e management d’impresa presso l’Università degli Studi di Milano. La sua carriera è cominciata nel 2016, quando ha formato il collettivo musicale Madmut Branco, con il quale ha pubblicato il suo primo disco, Piacere mixtape. Nel 2017 ha pubblicato il suo primo progetto da solista, l’EP Namaste, in partner con il rapper Matsby, da cui è stato estratto il singolo Chiara Ferragni, in collaborazione con Alfa. E’ poi volato nel Regno Unito e dal 2018 ha ricominciato a pubblicare musica in Italia.

Sanremo, la previsione di Giorgia su Olly

Nel 2018 il cantante di Genova ha pubblicato l’EP CRY4U, seguito il 27 settembre dal singolo Bla-Bla Car. Nel 2019 ha lanciato il singolo Bevi e partecipato al brano Black Room Posse, incluso nell’album dei producer Eames e FJLO. Nel 2021 ha pubblicato su Instagram una reinterpretazione del brano La notte di Arisa.

Ha avuto il suo primo contratto discografico con l’etichetta Aleph Records per Metatron, distribuita da Epic Records per Sony Music. Nel mese di luglio è stato nominato come artista del mese nel programma MTV New Generation con il brano Lego, pubblicato il 28 maggio 2021.

Il successo vero è arrivato con il trionfo a Sanremo come aveva predetto Giorgia, ospite della trasmissione rds_official. Da parte di un noto vocal coach, invece, sono piovute grandi critiche all’ultima edizione del Festival della Canzone italiana.