Che titolo di studio ha Matteo Berrettini? In pochi lo sospettano: è una vera sorpresa

E’ uno dei tennisti italiani più forti di sempre, ma che titolo di studi ha Matteo Berrettini? Scopriamo tutte le curiosità sulla vita del romano.

Sui campi da gioco è stato soprannominato The Hammer (Il martello) per la potenza dei suoi colpi ed è ritenuto tra i più forti tennisti italiani all-time. Il 31 gennaio 2022 ha raggiunto la 6ª posizione del ranking ATP. Specialista dell’erba, è l’unico giocatore italiano ad aver disputato la finale del torneo di Wimbledon. Ha già conquistato 10 titoli in singolare, sei su terra rossa e quattro su erba, tra i quali due edizioni consecutive del Queen’s Club Championships.

In carriera ha, inoltre, vinto la Coppa Davis nel 2024. Suo padre, Luca, è un ex dirigente d’azienda, che ha sostenuto una carriera agonistica del figlio, mentre la madre, Claudia Bigo, lavora in una tabaccheria. Il fratello, Jacopo, anch’egli tennista, lo convinse a sposare la filosofia della racchetta nonostante la forte passione nutrita da Matteo per il basket e il judo. Il primo a dargli degli insegnamenti sul tennis fu, dal 2003 al 2010, Raoul Pietrangeli, maestro e direttore tecnico del Circolo Magistrati della Corte dei Conti di Roma.

Nel 2011, Berrettini iniziò ad allenarsi al Circolo Canottieri Aniene, sotto la guida dell’ex allenatore Vincenzo Santopadre Il primo match da professionista è avvenuto, nell’agosto del 2013, al Futures Italy F21. Nel marzo del 2015 ha conquistato il suo primo singolare, battendo il serbo Miki Janković al Futures Turkey F11. Ha vinto in coppia con Filippo Baldi il primo trofeo Futures in doppio, battendo la coppia formata da Edoardo Eremin e Lorenzo Sonego al Turkey F12. Ebbe la meglio di Jan Mertl al Roma Open, celebrando il primo incontro di singolare in un torneo Challenger. A ottobre conquistò il torneo Italy F30 con il trionfo in finale su Andrea Basso, dopo aver festeggiato il titolo di doppio in coppia con Andrea Pellegrino. Scopriamo, invece, un altro campione italiano: Francesco Bagnaia.

Il titolo di studi di Berrettini

Il campione ha origini brasiliane da parte materna. La nonna, Lucia, nata a Rio de Janeiro, si trasferì in Italia negli anni ‘60. Oltre all’italiano, Berrettini parla fluentemente inglese e spagnolo e mastica un po’ di portoghese. Tifoso della Fiorentina, il 10 ottobre 2022 ha ricevuto le chiavi della città di Firenze dal sindaco Dario Nardella. E’ noto anche per le sue iniziative di supporto alle emozioni delle persone coinvolte in percorsi oncologici.

Dal 2019 al 2022 è stato legato sentimentalmente alla collega Ajla Tomljanović. Dal gennaio 2023 al febbraio 2024 ha avuto una love story con l’ex velina Melissa Satta. Come riportato da Faccecaso.com e Skuola.net, il tennista ha frequentato il Liceo Scientifico Statale “Archimede” di Roma. Preso dagli allenamenti e dai tornei, Matteo ha ottenuto il diploma studiando da solo e sostenendo l’esame di Stato da privatista.