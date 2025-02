Pensioni, italiani in crisi nera: tutti i bonus garantiti dall’INPS

Le pensioni degli italiani risultano sempre più misere rispetto al costo della vita in aumento. Il 70% dei pensionati percepisce meno di mille euro al mese e si appella ai bonus.

Con una pensione sempre più misera gli italiani sono costretti a considerare eventuali bonus e agevolazioni che possono ottenere. In basi ai dati emessi dall’Osservatorio Pensioni Inps, il 70% dei pensionati percepisce meno di mille euro al mese, una somma piuttosto esigua per le spese delle utenze di casa, alimentari e mediche. I rincari degli ultimi anni stanno rendendo la vita impossibile ai pensionati.

Ogni agevolazione possibile per questa fascia di età contribuisce a rendere più sostenibile la quotidianità dei pensionati. L’Istituto nazionale della previdenza sociale ha stabilito una serie di bonus per i pensionati. L’Assegno di Inclusione è un supporto economico importante rivolto alle famiglie con Isee basso, comprendenti disabili, minori o over 60. Introdotto in sostituzione del Reddito di Cittadinanza può essere richiesto dai nuclei familiari con almeno un componente over 60 e un reddito inferiore a 6mila euro. Ecco come uscire da una situazione debitoria.

INPS, i requisiti per ottenere i bonus per i pensionati

In caso in cui i membri hanno almeno 67 anni, il limite di reddito arriva a 7.560 euro. L’importo dell’Assegno di Inclusione non può essere comunque inferiore a 480 euro annui. I requisiti principali sono: presenza nel nucleo di disabili, minori o over 60; cittadinanza Ue, permesso di soggiorno Ue di lungo periodo o status di protezione internazionale; assenza di condanne definitive negli ultimi dieci anni; residenza in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due continuativi; nessuna dimissione volontaria dal lavoro nei 12 mesi precedenti, salvo giusta causa.

Per la richiesta occorre andare sul sito web dell’INPS con Spid, Cie o Cns, oppure rivolgersi a un patronato o a un Caf. Inoltre, c’è l’Assegno Sociale, un sostegno economico destinato a persone di almeno 67 anni in condizioni di difficoltà economica, con un importo di circa 500 euro al mese per 13 mensilità. Anche in questo caso ci sono dei requisiti da seguire: età minima di 67 anni; situazione di disagio economico; cittadinanza italiana o status equiparato (Ue, permesso di soggiorno Ue di lungo periodo, rifugiato politico o protezione sussidiaria); residenza effettiva e continuativa in Italia da almeno dieci anni. La Carta Acquisti consente di ricevere dall’Inps un contributo di 80 euro ogni bimestre.