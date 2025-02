Gigi D’Alessio e Bill Clinton, la frase detta in diretta: è un vero scandalo

Il cantante napoletano ha confessato di avere dedicato una canzone all’ex Presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton, che ha fatto clamore alla Casa Bianca.

Gigi D’Alessio è tra i cantanti italiani più conosciuti all’estero. Nel corso della sua lunga carriera ha venduto circa 20 milioni di dischi, conquistando 1 disco di diamante e più di 100 dischi di platino, oltre numerosi premi tra cui il riconoscimento del miglior album NIAF. Ultimo di tre figli, già da piccolo cominciò a comporre musica.

Nel corso della sua infanzia ebbe alcune nozioni sulla fisarmonica regalatagli dal padre. Iniziò lo studio del pianoforte da autodidatta e prese alcune lezioni di solfeggio. In seguito entrò in conservatorio a 10 anni, raggiungendo il quinto anno di studio prima di fermarsi. In questo periodo, prese parte anche ad alcune lezioni private di chitarra, batteria ed organo per completare un repertorio molto ricco. Oggi Sanremo è stato molto criticato.

Iniziò a suonare a feste patronali, comunioni e matrimoni al piano-bar. Divenne il pianista ufficiale di Mario Merola al quale dedicò la canzone Cient’anne scritta con Vincenzo D’Agostino e interpretata con lo stesso artista campano. Nel 1992 arrivò il suo primo album Lasciatemi cantare, con discreti risultati di vendita, seguito da secondo lavoro Scivolando verso l’alto, l’anno successivo, che vendette 30.000 copie. Nel 1994 il produttore Enzo Malepasso lanciò il suo terzo lavoro L’anno dopo al Palapartenope ricevette ben 6.000 persone. Nel 1996 venne pubblicato l’album Fuori dalla mischia da cui vengono estratti i singoli Chiove e Anna se sposa. Nel 1997 allo Stadio San Paolo di Napoli, oggi Maradona Stadium, si presentarono ben 20.000 persone nella curva B.

Gigi D’Alessio e quella dedica a Bill Clinton

La fama del cantautore napoletano arrivò anche in Sud America. Venne chiamato a cantare da Bill Clinton in una fase piuttosto delicata per l’ex inquilino della Casa Bianca. C’era da poco stato lo scandalo con Monica Samille Lewinsky, stagista nel periodo del secondo mandato di Clinton.

Il Presidente degli USA fu infatti protagonista di un tradimento extraconiugale con Monica Lewinsky, all’epoca venticinquenne. Il sexgate ebbe una risonanza mondiale e D’Alessio, ospite di Clinton, decise di cantare una storica canzone del repertorio della musica napoletana. “Malafemmena” fu una chiara frecciata alla stagista che aveva messo nei guai il Presidente. D’Alessio lo ha confessato in occasione di una intervista rilasciata al canale YouTube di ThevoiceItaly.