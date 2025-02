Che titolo di studio ha Papa Francesco? Alla base della sua cultura ci sono studi altissimi

L’eminenza più alta della Chiesa cattolica ha avuto una vita piuttosto movimentata. Papa Francesco è nato in Argentina e ha fatto diverse esperienze prima di essere nominato Papa.

Papa Francesco, Jorge Mario Bergoglio, è nato a Buenos Aires da una famiglia di origini italiane. Il bisnonno e il nonno paterno erano originari di paesini in provincia di Asti, in particolare un ramo della sua famiglia vive ancora a Portacomaro e a Bricco Marmorito, che da piccolo era solito visitare quasi ogni anno. I nonni materni invece erano originari della Liguria. A 11 anni gli è stato asportato chirurgicamente la parte superiore del polmone destro a causa di una polmonite. In quell’epoca si agiva in questo modo per la mancanza di antibiotici efficaci per la cura.

Prima di entrare in seminario si è diplomato come perito tecnico presso la Escuela Industrial Hípolito Yrigoyen di Buenos Aires nel 1955. Dal 4 dicembre 2019, durante il suo pontificato, è ufficialmente iscritto all'ordine dei periti industriali di Roma. Non è raro trovare nel clero persone che hanno intrapreso studi in materie scientifiche, ma il pontefice è il primo ad avere una simile formazione. Eppure la sua laurea non ha nulla a che fare con la chimica.

Ecco che laurea ha conseguito il nostro Papa Francesco

L’11 marzo 1958, durante il seminario, ha deciso di intraprendere il suo percorso nella Compagnia di Gesù, è infatti il primo papa Gesuita. Nel corso dei suoi studi ecclesiastici in Cile ha poi scelto di tornare a Buenos Aires per conseguire la laurea in filosofia nel 1963. Dal 1964 al 1967 ha insegnato letteratura e psicologia nei collegi di Santafè e Buenos Aires. Successivamente dopo la nomina a superiore provinciale dell’Argentina è diventato rettore della Facoltà di teologia e filosofia a San Miguel.

Il 20 maggio 1992 Papa Giovanni Paolo II lo ha nominato vescovo ausiliare di Buenos Aires. Durante il suo vescovato ha scelto di vivere una vita semplice rinunciando a vivere nella sede episcopale. Ha preferito un comune appartamento dove si cucinava da solo. Inoltre anziché spostarsi con le auto ecclesiastiche ha preferito l’utilizzo dei mezzi pubblici. Bergoglio raggiunse la massima carica ecclesiastica il 3 marzo 2013, diventando per tutti Papa Francesco.