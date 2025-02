Carolina di Monaco, suo figlio Pierre sulle orme del padre: si cimenterà nella sfida che uccise il padre

E’ paradossale come Pierre Casiraghi metterà a rischio la sua vita, dopo la morte di suo padre, su una imbarcazione in una sfida al limite.

La lezione non è stata abbastanza ed è notizia di queste ore che Pierre Casiraghi s’iscriverà all’Admiral Cup, una delle regate più rischiose al mondo. Carolina di Monaco e Beatrice Borromeo saranno già terrorizzate all’idea. Pierre Casiraghi, figlio di Carolina di Monaco e Stefano Casiraghi, è cresciuto senza padre proprio a causa di un drammatico evento.

Appassionato di motonautica, Stefano Casiraghi, nel 1989, era diventato campione del mondo con un monocarena. Il 3 ottobre 1990 morì a seguito di un terrificante crash avvenuto nel corso dei campionati del mondo offshore a Monte Carlo, mentre si trovava al largo di Saint-Jean-Cap-Ferrat, guidando il catamarano Pinot di Pinot in squadra con Patrice Innocenti. L’imbarcazione si ribaltò e a Casiraghi risultò fatale l’impatto con l’acqua.

Suo figlio ha annunciato che parteciperà alla Admiral Cup, considerata una delle competizioni sportive più estreme al mondo. Carolina di Monaco e Beatrice Borromeo, rispettivamente madre e moglie di Pierre Casiraghi, non saranno felici della notizia. La sfida sarà molto prestigiosa, trattandosi di una prova che mette a dura prova i partecipanti. L’evento sportivo si terrà dal 17 luglio al primo agosto e scatterà dall’Isola di Wight.

La pericolosissima sfida che attende Pierre Casiraghi

La competizione vedrà protagonista Pierre Casiraghi al timone di una delle imbarcazioni dello Yacht Club de Monaco, di cui è vicepresidente. Il club parteciperà per la prima volta a una delle competizioni più rinomate al mondo. L’Admiral Cup è nota per essere una delle sfide più prestigiose e difficili del settore. Solo l’élite dei velisti vi partecipa e Pierre è diventato uno dei più forti. Sapete che titolo di studio ha Matteo Berrettini?

Casiraghi si sta già allenando per partecipare alle sfide in mare della prossima estate. Pierre sarà il capitano della Carkeek 40 Jolt 6, una barca a vela da regata di 40 piedi. Peter Harrison, membro dello Yacht Club de Monaco e proprietario delle imbarcazioni Jolt, sarà al timone di un TP52 Jolt 3, un monoscafo potentissimo di 52 piedi. Il marito di Beatrice Borromeo ha annunciato: “Abbiamo un solido programma di allenamento, barche performanti e un team determinato. La costanza sarà fondamentale: due regate andate male e tutto si complica. Dovremo restare concentrati e affrontare ogni giornata come una nuova sfida“. Pierre ha ereditato la passione per il mare e per le imbarcazioni da suo padre Stefano.