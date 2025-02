George Clooney ha deciso di cambiare vita: la verità che emerge lascia di stucco i suoi fan

L’attore George Clooney ha intrapreso una nuova strada. L’attore, dopo anni trascorsi tra la quiete della campagna francese e la residenza britannica, ha preso una decisione clamorosa.

George Clooney ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui due Academy Awards, un British Academy Film Award e quattro Golden Globe Awards. Ha ricevuto il Cecil B. DeMille Award, l’Honorary César, l’AFI Life Achievement Award e il Kennedy Center Honor. Clooney ha iniziato a recitare in televisione alla fine degli anni ’70, ed è diventato noto per il suo ruolo di medico in ER, per il quale ha ricevuto due nomination ai Primetime Emmy Award.

Dop la serie la sua carriera cinematografica è decollata, grazie alla parte insieme a Tarantino nel film Dal tramonto all’alba e in seguito da Batman & Robin, Out of Sight, Three Kings, La tempesta perfetta e Fratello, dove sei? Come protagonista nella serie cinematografica Ocean di Soderbergh, dal 2001 al 2007, diede il meglio di sé. Clooney vinse l’Oscar come miglior attore non protagonista per il thriller Syriana e ottenne nomination come miglior attore per il thriller legale Michael Clayton e le commedie drammatiche Tra le nuvole e The Descendants. Ha recitato anche in Burn After Reading (2008), The American (2010), Gravity (2013), Ave, Cesare! (2016) e Ticket to Paradise (2022). Gomorra, il ritorno della serie TV sulle origini della camorra napoletana.

La scelta di George Clooney

Clooney ha esordito alla regia con il dramma di spionaggio Confessioni di una mente pericolosa e con il film Good Night, and Good Luck. A partire dal 2023, è una delle quattro persone ad essere state nominate per gli Academy Awards in sei diverse categorie. Clooney è stato incluso nella lista annuale Time 100, diventando una delle personalità più influenti al mondo. E’ amatissimo e seguito dal pubblico femminile per il suo charme.

L’attore ha scelto di intraprendere un nuovo capitolo della sua vita, portando con sé la moglie Amal e i loro gemelli, Ella e Alexander in una nuova abitazione. Un trasferimento importante, dettato da un’occasione professionale imperdibile, che segna una svolta per l’intera famiglia. Dalla tranquilla vita in campagna passeranno a quella in una grande città. Un cambio radicale dopo gli anni trascorsi in Italia, a Como, e in Francia.