Sharon Stone, nuovo look mozzafiato: a 66 anni incanta tutti alla Milano Fashion Week

Sharon Vonne Stone è tra le attrici più iconiche degli anni ’80. A 66 anni è ancora in splendida forma e lo ha dimostrato sul red carpet italiano.

Sharon Stone ha esordito nel 1980 come comparsa in Stardust Memories di Woody Allen, ottenendo poi ruoli in Allan Quatermain e le miniere di re Salomone (1985), Action Jackson (1987) e Nico (1988). Negli anni ‘90, dopo una parte in Atto di forza, divenne una superstar a livello internazionale nel 1992, grazie al film Basic Instinct, in cui interpretò Catherine Tramell.

La pellicola fu ritenuta, particolarmente, scandalosa per dei contenuti espliciti. Divenne uno dei maggiori profitti della storia del cinema. Ricevette una sua prima candidatura come migliore attrice ai Golden Globe. Interpretò il ruolo Ginger McKenna nel cult Casinò di Martin Scorsese, per la quale vinse il Golden Globe per la migliore attrice in un film di spessore. Grazie al ruolo ha avuto la sua prima e unica candidatura al Premio Oscar per la statuetta di miglior attrice.

Per il suo ruolo nel dramma Basta guardare il cielo e nella commedia La dea del successo, Sharon ricevette la sua terza e quarta candidatura ai Golden Globe, mentre nel 2004 ottenne il Premio Emmy per la sua presenza nella serie televisiva The Practice – Professione avvocati. Sharon Stone è nata il 10 marzo 1958 a Meadville, un piccolo paese della Pennsylvania che si trova tra Pittsburgh ed Erie. I suoi genitori, Joseph William Stone II, detto Joe, e Dorothy Marie Lawson, avevano origini irlandesi. George Clooney, invece, ha deciso di cambiare vita.

Sharon Stone sempre al top

Seconda di quattro fratelli, l’attrice ha un fratello maggiore (Mike), un fratello minore (Patrick, deceduto nel 2023) e una sorella minore (Kelly). Grazie alla sua bellezza ottenne nel 1975 il premio di Miss Crawford County e prese parte nel 1976 al concorso di Miss Pennsylvania. Decise di trasferirsi a New York per diventare una modella a tempo pieno. Nel 1977 decise di trasferirsi nel New Jersey e ottenne un contratto con la Ford Modeling Agency di New York.

Alla Milano Fashion Week, Sharon Stone ha voluto indossare un outfit coordinato griffato Antonio Marras, un completo che è finito sotto i riflettori. Il cardigan scollato e una maxi gonna abbinata, impreziositi da dettagli a frange e una cintura che sottolineava il punto vita, ha reso il suo look di grande impatto. Il mix di nero e beige ha aggiunto una nota di iconicità, mentre gli alti tacchi e la clutch coordinata hanno completato il tutto per un completo classico ma alla moda.