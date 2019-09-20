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Continuità operativa e sicurezza: cosa valutare nella scelta della rete aziendale
Curiosità
Economia, Borsa e Finanza
Il miglior conto corrente per giovani: quali scegliere nel 2025
Gestire al meglio le finanze personali è fondamentale per i giovani under 30 che vogliono costruirsi un futuro solido, risparmiare …
Arrivano gli aumenti per le pensioni: ecco a quanto ammonterà l’assegno e chi ne usufruisce
Una volta tanto, anche in Italia, si sente parlare di aumenti, e stavolta ciò riguarda le pensioni. Scopriamo i particolari …
Addio posto fisso, scattano licenziamenti anche nella Pubblica amministrazione: ecco dove ci saranno tagli
Nemmeno più i più classici dei concorsi per entrare nella Pa potranno salvaguardare le future generazioni di italiani. La crisi …
Spettacolo
Ida Platano su Roberta e Alessandro: cosa è successo dopo Uomini e Donne
Uomini e Donne, Ida Platano è tornata a parlare di Roberta e Alessandro: le sue parole spiazzano i fan. Gli …
Il Paradiso delle signore, Marcello pronto alla grande proposta? Le anticipazioni di settembre
Il Paradiso delle Signore, settembre infuocato: Adelaide e Marcello a nozze? Le anticipazioni. La nona stagione del Paradiso delle signore …
Tradimento verso la fine: quando e come finisce la soap opera turca
Brutte notizie per i fan italiani: la soap turca di successo si avvia verso un epilogo inaspettatamente doloroso. Tradimento conferma …