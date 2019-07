Muore la Youtuber inglese Emily Hartridge, famosa per i suoi video e per i suoi ruoli sul piccolo schermo. Ad annunciarlo è stata la famiglia tramite i social.

Muore a 35anni la Youtuber anglosassone Emily Hartridge. Il giovane donna, scomparsa da poche ore, ha perso la vita in un incidente stradale in cui era stata coinvolta. La donna, riporta la CNN, è stata infatti investita mentre girava in città con il suo ciclomotore. Precisamente uno scooter elettrico quello sul quale viaggiava la creatrice di contenuti online, che è stata investita dal lato da un camion di stazza parecchio importante. L’impatto è stato davvero parecchio forte ed ha causato la morte della donna sul colpo. La Hartridge non ha avuto la benché minima speranza di sopravvivenza dopo una collisione del genere, che è stata mortale.

Muore la Youtuber inglese Emily Hartridge, chi era

La Hartridge era famosissima in tutto il mondo per i suoi contenuti su Youtube. La donna, infatti, dopo l’apertura del canale aveva raggiunto con una certa velocità i 3 milioni di iscritti, che continuavano ad aumentare di video in video. I suoi contenuti erano molto vari ma tutti dediti all’approfondimento di tematiche complesse ed anche controverse. Con lei si parlava di sesso, amore, lavoro, fitness, cibo e tanto altro. Famosissimo il suo format “10 reasons why…”, in cui spiegava i motivi e le possibilità che c’erano dietro ad ogni scelta e comportamento della vita, pianificando anche il futuro e ponendo degli obiettivi. Negli ultimi mesi era diventata famosa anche partecipando a degli show in televisione, presentando lo show inglese “4OD’s Oh Sh*t I’m 30″.

Muore Emily Hartridge, le condoglianze dei social

L’incidente non soltanto è stato tragico, ma mette anche un precedente nella storia dei sinistri in Inghilterra. Come riporta il The Guardian, infatti, è stato il primo incidente nella storia dell’Inghilterra che vedeva coinvolto uno scooter elettrico. A dare l’annuncio della dipartita della ragazza un comunicato scritto da qualcuno che gestiva la sua pagina con lei, che recita quanto segue:

“Ciao a tutti. Questa è una cosa orribile da scrivere su Instagram ma sappiamo che molti di voi si aspettavano di vedere Emily oggi e questo è l’unico modo per contattarvi tutti insieme. Emily è rimasta coinvolta in un incidente ed è scomparsa. La amavamo tutti e non sarà mai dimenticata”.

Subito è seguito un comunicato da parte di Youtube:

“Siamo profondamente rattristati nel sapere della tragica scomparsa di una incredibilmente talentuosa creatrice della Gran Bretagna, Emily Hartridge. I nostri pensieri e le nostre condoglianza vanno a tutti quelli che la amavano ed ai suoi fan”.

N.A.