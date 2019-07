Una scossa di terremoto si è abbattuta nelle scorse ore sulle coste dell’Indonesia: turisti in fuga a Bali e in molte altre località, diversi danni.

Una scossa di terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito oggi Bali, a Sud dell’Indonesia, lo ha detto l’agenzia europea per il monitoraggio dei terremoti EMSC. Il sisma ha provocato lievi danni, inducendo residenti e visitatori sull’isola turistica a fuggire brevemente dagli edifici. Lo riportano molti siti stranieri in queste ore. Nei giorni scorsi, un terremoto di magnitudo 6.9 aveva già colpito l’Indonesia, nella zona del mar delle Molucche. Non ci sono state notizie di vittime e nessun avvertimento di tsunami rilasciato dal Pacific Tsunami Warning Center con base a Hawaii o dall’agenzia di monitoraggio del terremoto in Indonesia.

Danni e paura per il terremoto in Indonesia

L’epicentro a diverse decine di km dalla capitale Bali e molto profondo: 100 km sotto il livello del mare. L’indagine geologica degli Stati Uniti ha registrato il terremoto con una magnitudo preliminare di 5,7. Un residente a Denpasar ha spiegato che molti turisti sono fuggiti in pigiama. Un utente Twitter, Marc van Voorst, ha descritto il terremoto come “un camion pesante o un treno che passa vicino”. Altri raccontano sui social la loro paura per l’accaduto. Danneggiato dalla scossa di terremoto il tempio Lokanatha a Denpasar, come testimoniano alcune foto fatte circolare.

Danni anche alle strutture turistiche, spiegano alcuni albergatori. Lius Winarto, amministratore delle vendite presso l’Hotel Mercure Nusa Dua, ha dichiarato telefonicamente che una piccola parte del tetto dell’edificio era stata danneggiata. “Abbiamo sentito il terremoto abbastanza forte… ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito e ci sono stati solo danni minori”, ha detto. Quindi ha aggiunto: “Siamo tornati alla normalità ora”. Secondo il portale online Balipost.com, c’erano anche danni minori in una scuola, in una casa e in un tempio in diverse aree nella parte meridionale di Bali. Il terremoto potrebbe anche essere sentito in altre città sulle isole vicine di Lombok e Java. In particolare, su quest’ultima isola sarebbe crollato il tetto di una moschea.

Perché l’Indonesia è sismicamente molto attiva

L’Indonesia soffre di frequenti terremoti, a volte causando tsunami, perché si trova sull’Anello di fuoco pacifico sismicamente attivo. Il tremito più devastante della recente storia indonesiana è stato il 26 dicembre 2004, quando un terremoto di magnitudo 9,5 ha provocato uno tsunami che ha ucciso circa 226.000 persone lungo le coste dell’Oceano Indiano.