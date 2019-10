Cristiano Ronaldo, arriva il goal numero 700 in carriera

Grande serata personale per Cristiano Ronaldo. Nonostante la sconfitta dei suoi contro l’Ucraina, arriva il goal numero 700 in carriera

L’ho ha cercato ed è finalmente arrivato il 700esimo goal in carriera. Quella di ieri per Cristiano Ronaldo è stata una serata speciale, nonostante la sconfitta del suo Portogallo contro l’Ucraina. Il goal è arrivato al minuto numero 27 della ripresa. I portoghesi erano sotto di due lunghezze, quando gli è stato concesso un rigore. Dagli undici metri, come al solito è andato lui a prendersi la responsabilita. Solita rincorsa, tiro e goal numero 700 in carriera.

Infatti ai 605 goal realizzati con i club, Cristiano stanotte è andato ad aggiungere il goal numero 95 con la propria nazionale, confermandosi il giocatore in attività con più reti messe a segno in carriera. Dietro di lui, solamente un altro dio di questo sport, come Lionel Messi, che al momento lo segue con ben 672 reti messe a segno. Il primato assoluto di reti in carriera, invece, risale all’austriaco Josef Bican. Infatti durante la sua carriera che andò dal 1931 al 1955, Bican mise a segno ben 885 reti.

Cristiano Ronaldo: “700 non è un numero che può raggiungere chiunque”

Nonostante la sconfitta dei suoi, per Cristiano è stata comunque una serata trionfale. Il 700esimo centro è arrivato a 17 anni di distanza dal primo. Il primo centro in assoluto tra i professionisti, CR7 lo mise a segno nel 2002 contro la Moreirense. Anche in quell’occasione entrò nei libri di storia, diventando il più giovane giocatore di sempre a segnare con la maglia dello Sporting Lisbona.

Nonsotante il record, però nelle interviste a fine gara per Ronaldo c’era un pizzico di amarezza vista la sconfitta del suo Portogallo. Il talento di Funchal a fine gara ha affermato: “I 700 gol? Un bel momento della mia carriera, ma che si rivela anche amaro perché non abbiamo vinto. Dal mio punto di vista, però, dobbiamo essere orgogliosi perché abbiamo fatto una grande partita“.

Adesso Cristiano Ronaldo, punta a Gerd Muller, quinto attaccante di sempre per reti segnate. L’ex centravanti tedesco, in carriera ha realizzato ben 735 goals, con Cristiano che se riesce a mantenere costante il suo ritmo, potrebbe raggiungerlo la prossima stagione.

L.P.

