La trasmissione di Raidue Detto Fatto oggi non va in onda: perché Bianca Guaccero non è in tv, al suo posto la partita di calcio femminile.

Stop forzato oggi per la trasmissione di Raidue, Detto Fatto, in onda alle 14.00 e condotta da Bianca Guaccero. La ragione è sportiva: infatti il programma solo per oggi lascia spazio alla partita di calcio femminile tra Italia e Malta. Il match è valido per le qualificazioni agli europei del prossimo anno. Le azzurre sarebbero finora le favorite nel girone, ma insediate da una Danimarca che si è dimostrata al momento ostica.

Gli ospiti di Detto Fatto dei prossimi giorni: anticipazioni

Ma i fan della trasmissione da domani potranno tornare a seguirla regolarmente. Mercoledì ci sarà ospite Manila Nazzaro che sarà ospite del tutorial del make up designer Paolo Guatelli. A seguire, l’influencer Zoe Cristofoli. Presenti anche Paolone Amato e le sue pizze, la “regina del gluteo” Sara Marinaccio, l’esperto di floricultura Fabiano Oldani e il Dott. Marco Bartolucci, medico estetico.

Giovedì sarà poi il turno del pasticciere Luca Perego, quindi la stilista Olivia Ghezzi e la regina del fai da te Donna Rita Macchiavelli. La settimana si chiuderà venerdì 15 novembre con Arianna Bergamaschi, ospite nello spazio green di Diana De Marsanich. Sempre venerdì vedremo la giornalista, esperta in psico-benessere, Elvia Grazi. Spazio inoltre alla dermopigmentazione con Eleonora De Giacometti e alle spose di Gianni Molaro. Chiude come sempre lo spazio gossip di Jonathan Kashanian.